Religiöse Werbung an Schulen – Schulkinder mit Bibeln belästigt Regelmässig versuchen freikirchliche Gruppen, Kinder direkt nach der Schule «vor der Hölle» zu retten. Die reformierte Kirche distanziert sich. Alexandra Elia

Bibelverteilaktionen vor Bildungseinrichtungen sorgen nicht zum ersten Mal für Wirbel. Foto: Kostas Maros (Symbolbild)

Sie hätten sich strategisch positioniert, Schüler abgefangen, Material in Rucksäcke gestossen und gegen den Willen einiger Minderjähriger ihr Gedankengut verbreitet. Die Gemeindebehörden sahen sich veranlasst, zu reagieren. Es handelt sich um einen Fall von besonders aufdringlicher religiöser Werbung im Berner Oberland, wo die Bevölkerung in der Regel an aktive Freikirchen gewöhnt ist. Was genau ist passiert?

Mit biblischen Texten und Illustrationen seien Mitte September Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Chrümig in der Gemeinde Wimmis belästigt worden. Das religiöse Material ist ihnen auf dem Schulweg zugesteckt worden. Da sich einige Betroffene «bedrängt oder gar verängstigt» fühlten und sich besorgte Eltern nach der Aktion zu Wort meldeten, wurde die verantwortliche Gruppierung vom Gemeinderat in Wimmis verwarnt, wie es in einem Gemeinderatsbeschluss zur Aktion heisst.