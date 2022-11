Räbeliechtliumzug in Wallisellen – Schulkinder ziehen ihre eigene Räbe aus dem Feld Die Vorbereitungen für den traditionellen Räbeliechtliumzug in Wallisellen beginnen auf einem Acker: Die Schülerinnen und Schüler ernten ihre persönliche Herbstrübe. Alexander Lanner

Noch ein Ruck, und Diego kann seine Räbe in den Händen halten. Foto: all

Emsiges Treiben herrscht an diesem Donnerstag auf einem Feld neben dem Hardwald in Wallisellen. Die gesamte Unterstufe des Schulhauses Mösli betätigt sich hier quasi als Erntehelfer. Das begehrte Gut, das an diesem nebeligen Morgen aus der feuchten Erde gezogen wird, ist allerdings nicht zum Verzehr gedacht. Die Räben werden vielmehr in den kommenden Tagen ausgehöhlt, mit den unterschiedlichsten Schnitzereien verziert, im Innern mit Rechaudkerzen bestückt und am Samstagabend den Tausenden Schaulustigen entlang der Umzugsroute quer durch Wallisellen präsentiert.