Zwei weitere Kandidaturen – Schulpflege Bachenbülach bleibt trotz allem begehrt Gleich drei Personen bewerben sich um einen Sitz. Und das trotz der schwierigen Vergangenheit der Behörde. Daniela Schenker

Trotz kürzlicher Krise bleibt das Amt in der Bülacher Schulpflege offensichtlich begehrt. Foto: Paco Carrascosa

Wer glaubte, Bachenbülach würden irgendwann die Kandidaturen für die Schulpflege ausgehen, liegt offensichtlich falsch. Für die aktuelle Ersatzwahl haben sich drei Personen gemeldet – und dies, obwohl es bereits die dritte in der laufenden Legislatur ist. Gleich vier von fünf Mitgliedern der Schulpflege sind nämlich seit Beginn der Amtsdauer 2018 bis 2022 zurückgetreten. Als Erstes musste das Präsidium in zwei Wahlgängen neu besetzt werden. Das Rennen machte Ravi Prakash. Zwei weitere Sitze konnten in einer gleichzeitigen, stillen Wahl vergeben werden.