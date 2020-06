Bezirksrat hat entschieden – Schulpflege Bachenbülach ist bald wieder beschlussfähig Nachdem drei von fünf Mitgliedern aus der Schulpflege Bachenbülach zurückgetreten sind, wurde die Behörde unter Zwangsverwaltung gestellt. Jetzt erlangt sie ihre Selbstständigkeit zurück. Flavio Zwahlen

Die Primarschule Halden hat ein turbulentes Jahr hinter sich: Nun scheint sich die Lage rund um die Bachenbülacher Schulgemeinde zu beruhigen. Foto: Paco Carrascosa

Vor einem halben Jahr hat es in Bachenbülach geknallt. Der Regierungsrat hat die Schulpflege entmachtet und die Primarschule einem externen Berater unterstellt. Seither leitet Peter Wehrli die Geschicke der Schulgemeinde. Seine Dienste werden aber bald nicht mehr benötigt. Denn der Bezirksrat hat entschieden, dass das Recht auf Selbstverwaltung per 1. Juli wieder an die Schulgemeinde zurückgeht. «Ich freue mich, dass damit der aus demokratischer Sicht richtige Zustand wiederhergestellt werden kann. Aber ich werde die Schule Bachenbülach auch sehr vermissen», führt Wehrli aus.