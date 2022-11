Streit in Dänikon und Hüttikon – Schulpflege Dänikon-Hüttikon wehrt sich gegen happige Vorwürfe Die drei verbliebenen Mitglieder der Primarschulpflege von Dänikon-Hüttikon wollen die Unstimmigkeiten in den zwei Gemeinden wieder ausbügeln. Astrit Abazi

Die verbliebenen Mitglieder der Schulpflege wollen die Kommunikation verbessern. Foto: Francisco Carrascosa

Seit knapp einer Woche brodelt es an der Primarschule Dänikon-Hüttikon. Mit dem unerwarteten Rücktritt des Schulpräsidenten Stefan Schumacher und eines weiteren Mitglieds der Primarschulpflege wurde die vermeintliche Ruhe erneut gestört. Neben persönlichen Gründen waren zwei Entscheide ausschlaggebend: Schumacher wurde die personelle Führung entzogen und dem Ressort Personal zugeteilt. Zudem soll auch das altersdurchmischte Lernen (AdL) per Schuljahr 23/24 abgeändert werden. Nach heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung nehmen die verbliebenen Mitglieder der Schulpflege Stellung zu der angespannten Situation an der Schule.