Primarschule Dänikon-Hüttikon – Schulpflege will ihre Kritiker ins Boot holen Dänikon und Hüttikon stimmen am 28. November zum zweiten Mal über die neue Gemeindeordnung ab. Die Schule hat bereits ein nächstes Projekt in der Pipeline. Anna Bérard

Die Aussenanlage beim Schulhaus Rotflue soll für rund eine Million Franken erneuert werden. Foto: Balz Murer

Wer stellt die Lehrpersonen an: die Schulpflege oder die Schulleitung? Darf die Schule ihre Rechnungsführung an eine Firma auslagern? An diesen Fragen scheiden sich die Geister in Dänikon und Hüttikon. Das führte dazu, dass die neue Gemeindeordnung, also die Verfassung der Schulgemeinde, an der Schulgemeindeversammlung im März abgelehnt wurde. Die Gegner bodigten die Vorlage mit lediglich 13 Stimmen Vorsprung bei 373 Ja-Stimmen. Jetzt kommt die angepasste Version am 28. November an die Urne.

Während die Schulpflege gern mehr Kompetenzen der Schulleitung übertragen hätte, wollte die Mehrheit der Versammlung den Status quo beibehalten. Also hat sich die Schulpflege mit den Kritikerinnen und Kritikern an einen Tisch gesetzt. Laut Schulpräsident Stefan Schumacher hat man beim Gespräch alle Forderungen berücksichtigt, auch kleinere Kritikpunkte am Text. Das Resultat: Die Anstellung der Lehrpersonen ist weiterhin Aufgabe der Schulpflege. Und wer genau die Rechnungsführung erledigt, lässt die neue Gemeindeordnung offen. Hier habe man den Mustertext des Volksschulamtes gewählt, so Schumacher. Das bedeutet: Die Schule kann grundsätzlich selber entscheiden, wie sie die Rechnungsführung erledigt.