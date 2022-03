Wegen falscher Wahlzettel – Schulpflegewahl in Glattfelden muss verschoben werden Sieben Personen für die Schulpflege gelte es zu wählen, stand auf den Wahlzetteln in Glattfelden. Doch in der Behörde gibt es nur fünf Sitze. Manuel Navarro

Den Wahlzettel für die Schulpflege sollten die Glattfelderinnen und Glattfelder besser am 27. März nicht in die Urne werfen. Der Grund: Die Zettel wurden mit einem Fehler gedruckt. Themenfoto: Simon Glauser

Die Wahl der Schulpflege für die nächste Legislatur kann in Glattfelden nicht wie geplant am 27. März stattfinden. Dies berichtete die Lokalzeitung «Der Glattfelder». Grund dafür ist, dass es beim Drucken der Wahlzettel zu einem Fehler gekommen ist. Auf diesen werden die Stimmberechtigten angewiesen, sieben Personen für die Schulpflege zu wählen. Das Problem: Tatsächlich gibt es in dieser Behörde nur fünf Sitze zu vergeben.

Das hat Konsequenzen. Wie Gemeindepräsident Ernst Gassmann (FDP) gegenüber dem lokalen Mitteilungsblatt auf Anfrage bestätigte, muss nun die Wahl verschoben werden. Die Gemeinde liess nach Rücksprache mit dem kantonalen Gemeindeamt und dem Bezirksrat Bülach den ursprünglich angesetzten Termin für ungültig erklären.

Voraussichtlich wird die Schulpflege nun erst am 15. Mai gewählt werden. Dies, weil für den neuen Termin auch wieder die gesetzlich vorgegebenen Fristen bei der Wahl von Behördenmitgliedern eingehalten werden müssen. Die Wahl der übrigen Behördenmitglieder kann indes wie geplant am 27. März stattfinden.

Wie es zu dem Fehler gekommen ist, ist offenbar noch nicht klar. «Der Glattfelder» berichtet, dass der Vorfall nun untersucht und die internen Kontrollprozesse geprüft werden sollen. Die betroffenen Kandidierenden erhalten derweil eine Entschädigung für die Kosten, die sie während des Wahlkampfs auf sich genommen haben.

