Streit in Dänikon-Hüttikon eskaliert – Schulpräsident geht und attackiert die Schulpflege hart Stefan Schumacher demissioniert. Der Schulpräsident von Dänikon-Hüttikon kann sich mit dem neuen Reglement nicht anfreunden. Anna Bérard Martin Liebrich

Stefan Schumacher tritt nach viereinhalb Jahren zurück. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Dabei hätte in der Schulgemeinde Dänikon-Hüttikon endlich Ruhe einkehren sollen. Stattdessen der Knall: «Nach den jüngsten Entscheiden der Schulpflege habe ich am Freitag mein Rücktrittsgesuch beim Bezirksrat Dielsdorf deponiert», schreibt Schulpräsident Stefan Schumacher am Montagmorgen in einer Medienmitteilung. Den Grund liefert er gleich mit. Die Schulpflege hat an der Sitzung vom 10. November ihre Führungsstruktur angepasst. Dazu schreibt Schumacher: «In anderen Worten, es wurden dem Präsidenten weitgehende Kompetenzen entzogen.»