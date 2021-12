Eltern in Isolation erzählen – «Schulschliessungen verhindern? Der Preis sind kranke Eltern» Kinder sind nicht Treiber der Pandemie, hiess es stets. An die angesteckten Mütter und Väter aber denkt niemand. Drei Mitglieder der Redaktion berichten über das Testchaos und kafkaeske Situationen. Pascal Unternährer Alessandra Paone Mauro Guarise

Keine Chance!

Alle Bemühungen nützen nichts – am Ende haben sämtliche Familienmitglieder Corona: Redaktor Pascal Unternährer fehlt zehn Tage bei der Arbeit. Foto: Sabina Bobst

Die Schulen durchseuchen. Genau, das ist es doch, was läuft, geht mir durch den Kopf. Zumindest im Kanton Zürich, in dem die Maxime «Schule findet statt» gilt. Klassen, die repetitiv testen, gehen nicht in Quarantäne. Egal, wie viele Kinder Corona haben. Das kann man richtig finden. Schulschliessungen um jeden Preis verhindern ist ein guter Vorsatz. Der Preis aber sind kranke Eltern, langer Ausfall im Beruf und ein Notarzteinsatz.

Aber von vorn.

Die Pooltests des Sohns und der Tochter in einer Zürcher Agglogemeinde finden Anfang Woche statt. An diesem Montag war beim Sechstklässler ein Neunerpool positiv. Also Einzeltests am Dienstag. Am Donnerstagmorgen werden die Lehrpersonen nervös, da die Eltern die Testergebnisse nicht durchgekabelt haben. Können sie auch nicht, da die Resultate nicht vorliegen. Am Mittag kommt das Mail des Labors und nach einigen Komplikationen am Nachmittag auch das Ergebnis. Negativ, in unserem Fall. Doch am Freitagmorgen hat der Bub Fieber, der Schnelltest in der Apotheke zeigt: positiv.