Winkel und Kloten – Schulstart unter den wachsamen Augen der Polizei Nach acht Wochen wieder zur Schule: Neben etwas Alltag erwartete die Kinder und Jugendlichen an vielen Orten die Polizei – und in Winkel und Kloten sogar ein Regierungsrat. Daniela Schenker

Andrea Nahdi und Josip Markovic von der Kantonspolizei Zürich begrüssen die Kinder beim Schulhaus Winkel und machen sie gemeinsam mit Mario Fehr auf die Corona-Regeln aufmerksam. Foto: Manuela Matt

Der kleine Knabe schleppt seinen prall gefüllten Rucksack zum Winkler Schulhaus Grossacher hoch. Das Material von acht Wochen Heimunterricht musste heute Morgen darin Platz finden. Ein wenig verunsichert wirkt er schon, als vor dem Schulhaus eine Polizistin, ein Polizist und ein Mann in schwarzem Hemd und Krawatte fast gleichzeitig auf ihn zukommen. Ob er sich auf die Schule freue, will der Mann in Zivil von ihm wissen. «Ja sehr», sagt er. Langweilig sei es gewesen zu Hause, ganz ohne Freunde. Eine Antwort, die Regierungsrat Mario Fehr – er ist der Mann im schwarzen Hemd – an diesem Morgen noch sehr oft hören wird. Der Sicherheitsdirektor der Kantons Zürich begleitet eine von 50 Polizeipatrouillen, die an diesem Morgen im ganzen Kanton rund um die Schulhäuser Präsenz markieren.