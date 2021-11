Kanton Appenzell Ausserrhoden – Schussabgabe in Walzenhausen – Polizei verhaftet Mann in Herisau Der Mann, der am vergangenen Donnerstag seine Partnerin bedroht und dabei einen Schuss abgegeben haben soll, ist am Dienstag verhaftet worden.

Polizeieinsatz in Walzenhausen AR am vergangenen Donnerstag. Foto: Kantonspolizei AR

Die Ausserrhoder Kantonspolizei hat laut einer Mitteilung den Mann, der am vergangenen Donnerstag in Walzenhausen seine Partnerin bedroht und dabei einen Schuss abgegeben haben soll, am Dienstag in Herisau verhaftet. Die genauen Umstände der Tat werden noch abgeklärt.

Der Mann befinde sich in Haft, hiess es. Der Festnahme durch die Polizei am Dienstagvormittag gingen intensive Abklärungen voraus. Die Polizei ermittelt derzeit in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die genauen Tatumstände.

Die Polizei rückte mit einem grösseren Aufgebot nach Walzenhausen aus, brachte die Frau in Sicherheit und sperrte das Gebiet vorübergehend ab. Der Mann wurde am Donnerstag nicht gefunden. Die Polizei nahm die Fahndung auf, die nun zur Verhaftung des Gesuchten führte.

