Unfall in Eglisau – Schwangere Lenkerin bei Unfall verletzt Bei einer Kollision in Eglisau zwischen zwei Autos ist am Dienstagmorgen eine Frau verletzt worden. Die schwangere Lenkerin musste ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich auf der Tössriedenerstrasse in Eglisau. (Symbolbild) Foto: PD, Kapo ZH

Bei einer Kollision zwischen zwei Personenwagen ist am frühen Dienstagmorgen in Eglisau eine Frau verletzt worden. Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 31-jähriger Autofahrer auf der Tössriedernstrasse Richtung Zürcherstrasse und wollte nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Personenwagen, der Richtung Eglisau unterwegs war, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die 36-jährige schwangere Lenkerin des Fahrzeuges erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Wegen des Unfalls musste die Zürcherstrasse für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr signalisierte eine örtliche Umleitung. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Glattfelden-Stadel-Weiach und Eglisau-Hüntwangen sowie der Rettungsdienst des Spitals Bülach mit einem Notarzt im Einsatz.

