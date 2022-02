Kamelfohlen in Oberglatt geboren – «Schwarz wie die Nacht»: Nachwuchs auf Ben’s Kamelfarm Pünktlich zum Leermond ist auf Ben’s Kamelfarm ein Dromedarhengst geboren. Nach der Geburt sind Mutter Sonsee und das pechschwarze Fohlen frisch und munter. Wollenmann Paula-Sophia

Das noch sehr junge Kamelfohlen mit Ben Salem von Ben’s Kamelfarm. Foto: Francisco Carrascosa

Ein Fohlen mit pechschwarzem Fell, das gabs noch nie auf der Kamelfarm in Oberglatt. «Am Dienstagmorgen, kurz vor zehn Uhr, kam der Hengst zur Welt. Er ist wunderschön, schwarz wie die Nacht», so Kamel Ben Salem, Besitzer der Farm. Er freut sich riesig über den Nachwuchs. Zuvor habe Ben Salem am Verhalten der Mutter bemerkt, dass die Geburt bald losgehen wird: «Sie war unruhig und gab spezielle Laute von sich.»

«Kamelfohlen kommen zu Voll- oder Leermond auf die Welt»