Dating mit dem Auto – Schwarze SUV und Oldtimer punkten Wer auf der Suche nach einem Partner ist, kann mit dem Auto in der richtigen Farbe, Form und passendem Alter punkten. So zumindest die Ergebnisse einer Umfrage.

Aufreisser: Wer mit einem schwarzen SUV zum ersten Date fährt, steigert laut einer Umfrage seine Chancen. Foto: Dieter Liechti

Welches Auto punktet am meistens bei der Partnersuche? Was törnt an und was geht gar nicht? Die deutsche Tankstellenkette HEM hat nachgefragt. Attraktiv finden die Umfrageteilnehmer zum Beispiel schwarze Autos. 37 Prozent goutieren diese Farbe. Auch Weiss (19%), Blau (17%) und Rot (14%) kommen gut an. Gar nicht gehen nach Ansicht der Teilnehmer lila und pinke (je 1%) sowie gelbe (2%) Fahrzeuge.

Zwar legen sich 40 Prozent auf keine bestimmte Karosserieform fest, doch 17 Prozent finden SUV, 15 Prozent Cabrios und 13 Prozent Sportwagen anziehend. Noch besser kommen nur Oldtimer (23%) weg.

Besonders wichtig: Kommt es zu einer gemeinsamen Fahrt, steigert eine ruhige, gelassene und souveräne Fahrweise die Attraktivität des Menschen hinter dem Steuer. Knapp die Hälfte findet ein solches Fahrverhalten gut. Schlechte Chance haben jene, die mit aggressivem Fahrverhalten auffallen – sie fahren wohl meistens allein nach Hause. (spx)

