Beim Spiel in St. Gallen – Schwarzer FCZ-Stürmer als «Scheiss Mohrechopf» beschimpft Der FC Zürich gewann am Donnerstag in St. Gallen gegen den Leader 4:0. FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin wurde dabei schwer beleidigt. Der Nigerianer wehrte sich mit einer bekannten Geste. Adrian Hunziker

Die «Black Lives Matter»-Bewegung ist aktueller denn je – auch in der Schweiz. Die «Mohrenkopf»-Debatte ebbt ebenfalls nicht ab. Dass beides seine Gründe hat, zeigte sich am Donnerstag in St. Gallen. Der FC Zürich war beim Leader FCSG zu Gast. Und die Zürcher zeigten einen starken Auftritt, die Mannen um Trainer Ludovic Magnin demontierten den Gastgeber 4:0. Zwei Treffer steuerte der Nigerianer Aiyegun Tosin bei.

Des FCZ-Stürmers erster Streich in der 64. Minute war gleichbedeutend mit dem 2:0. Eigentlich hätte der 21-Jährige Grund zum Jubeln gehabt. Er tat das zwar auch, wurde dabei aber jäh gestoppt – durch eine schwere Beleidigung. In einem Video eines Fans (ab 14.05) ist zu hören, wie der Nigerianer als «Scheiss-Mohrechopf» betitelt wird.

Tosin selber wird verwarnt

Tosin hörte die Beleidigung gut, da nur einige hundert Zuschauer im Stadion dabei sein durften. Wie Bilder des SRF zeigten, hatte Tosin Pfiffe der Fans bereits vor der Beschimpfung mit einem Finger auf seinen Lippen quittiert, um die Fans verstummen zu lassen. Diese Geste brachte Tosin eine Verwarnung wegen Unsportlichkeit ein. In der Folge setzte der Stürmer zum Protest an und kniete sich für kurze Zeit hin, wie es der einstige Football-Quarterback Colin Kaepernick 2016 während der US-Nationalhymne getan hatte, um gegen die Ungerechtigkeit gegen Schwarze in Amerika aufmerksam zu machen.

Tosin wurde für diese Geste von den St. Galler Anhängern vehement ausgepfiffen. Ausserdem wurde er als «Scheiss-N…» beschimpft. Der Nigerianer zeigte, wie man auf solche Beleidigungen reagiert und doppelte in der 91. Minute mit seinem zweiten Treffer nach.