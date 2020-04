Freilandhaltung in Wil – Schweine, die sich suhlen dürfen Die meisten Schweine kommen nicht viel an die frische Luft. Besser geht es den Tieren auf dem Biohof in Wil. Bevor sie zu Speck und Koteletts werden, dürfen sie frei herumrennen. Andrea Söldi

Biobäuerin Marianne Siegrist will nicht, dass ihre Tiere eingesperrt sind. Foto: Sibylle Meier

Das Bild könnte aus einer Werbung für Schweizer Fleisch stammen: An diesem prächtigen Frühlingstag spazieren die Schweine auf dem Hof Schwarzbach frei auf der Wiese herum. In einem Gehege sind 4 Mutterschweine mit ihren insgesamt 45 Jungen untergebracht, in einem anderen die grösseren Tiere und die Eber. Gleich gibts Futter, und alle rennen zu den Trögen. Sogleich setzt ein Quieken und Grunzen ein. Immer wieder schubsen die grossen Tiere ihre Jungen weg vom Futternapf. «Sie sind langsam ein wenig genervt von ihrem Nachwuchs» erklärt Marianne Siegrist.