Protestbrief der UNO – Die Schweiz kommt wegen dreckigen Diesels für Afrika unter Druck Die Niederlande wollen nur noch saubere Treibstoffexporte von Schweizer Rohstoffhändlern nach Westafrika. Doch offenbar tricksen die Händler. Nun gerät die Schweiz im Ausland in Verruf. Jorgos Brouzos

Eine Tankstelle in Warewa in Nigeria: Der Diesel soll sauberer werden. Foto: Pius Utomi Ekpei (AFP)

Diesel von schlechter Qualität wurde jahrelang über die niederländische Hafenstadt Rotterdam in westafrikanische Staaten geliefert. Dort verpestete er die Luft.

Das soll sich ändern: Die niederländischen Behörden gehen gegen das dreckige Geschäft vor. Ihr Hebel ist einfach. Sie verpflichten die Exporteure der Treibstoffe, dass auch der für das Ausland bestimmte Diesel strengere Grenzwerte erfüllen muss. Eingeführt wurde die Norm im letzten August. Dieses Jahr wurde die Norm verschärft. Diesel, der nach Afrika geliefert wird, darf seit April nur noch fünfmal so viel Schwefel enthalten wie der, der in der Schweiz verbraucht wird.

So einfach ist es dann aber doch nicht. Vor fünf Monaten machte diese Redaktion öffentlich, dass Schweizer Rohstoffhändler die Regeln umgehen. Sie lieferten den niederländischen Behörden keine Angaben dazu, wie sauber die Treibstoffe sind, die sie exportieren. Dafür versteckten sie sich hinter Schweizer Gesetzen: «Einige Schweizer Händler haben die geforderten Informationen über die Qualität der Mischungen unter Verweis auf das Schweizer Strafrecht nicht vorgelegt», sagte damals ein Sprecher des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wassermanagement.

Schweiz spielt eine fragwürdige Rolle

Die Hinhaltetaktik der Schweizer Händler sorgt international für Wirbel. Das Umweltprogramm der UNO (Unep) hat Bundesrat Albert Rösti einen Brief geschickt. Darin wird betont, dass mehrere westafrikanische Staaten tiefere Schwefelwerte für Treibstoffe einführen wollen. Doch bestehe die Sorge, dass «Schweizer Rohstoffhändler weiterhin besonders schwefelhaltige Treibstoffe in diese Länder exportieren.»

Der Bund bestätigt den Eingang des Briefes. Im Namen von SVP-Bundesrat Albert Rösti hat das Bundesamt für Umwelt Ende März auf das Schreiben des UN-Umweltprogramms geantwortet.

Das Schreiben liegt dieser Redaktion vor. Darin heisst es: «Wir schätzen die Initiative der Niederlande und des Unep zur Förderung der Einführung harmonisierter Normen für saubere, schwefelarme Kraftstoffe in Afrika sehr.» Laut den Informationen des Bundes hätten die Schweizer Handelsunternehmen die Vorgaben umgesetzt.

«Ich werde die Möglichkeiten für einen Dialog mit der Schweiz prüfen, da viele der von den Niederlanden aus operierenden Händler in Genf ansässig sind.» Vivianne Heijnen, niederländische Umweltministerin

Anders sehen das die Niederlande. Dort hat die christdemokratische Umweltministerin Vivianne Heijnen im April einen Bericht an das nationale Parlament gesandt. Er trägt den vielsagenden Titel: «Brief an das Parlament zum Export minderwertiger Kraftstoffe ausserhalb der EU». Darin schreibt Heijnen, was sie alles unternimmt, um die strengen Grenzwerte für Treibstoffe durchzusetzen – und wo es noch hapert.

Offenbar in der Schweiz. Denn im Brief heisst es: «Darüber hinaus werde ich die Möglichkeiten für einen Dialog mit der Schweiz prüfen, da viele der von den Niederlanden aus operierenden Händler in Genf ansässig sind.»

Das hat sie offenbar noch nicht getan. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und dem Bundesamt für Umwelt sind die niederländischen Behörden noch nicht auf die Schweiz zugekommen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft sagt dazu: «Das Seco nimmt diese Thematik sehr ernst und erachtet es als wichtig, dass der in Westafrika verbrauchte Dieselkraftstoff eine angemessene Qualität aufweist im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit und die Umwelt.»

Das überlasse das Amt nicht nur den niederländischen Behörden. Es stehe mit den Schweizer Rohstoffhändlern im regelmässigen Austausch. «Die Unternehmen versichern, dass sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften in den Abnehmerländern einhalten.»

Einen wirklichen Einfluss auf die Geschäfte der Rohstoffhändler hat die Schweiz aber nicht. Das sagte FDP-Bundesrat Ignazio Cassis kürzlich als Antwort auf einen Vorstoss der grünen Ständerätin Lisa Mazzone zu den umstrittenen Geschäften mit dem dreckigen Diesel: «Es gibt keine gesetzliche Grundlage, die den Handel mit Treibstoffen einschränkt, die nicht aus der Schweiz importiert oder exportiert werden.» Und weiter: «Es gibt also keine Marktüberwachung.»

Der Bundesrat erwarte aber von den in der Schweiz ansässigen Unternehmen, dass sie die international anerkannten Normen und Richtlinien im Bereich der sozialen Verantwortung anwenden.

Weichen die Rohstoffhändler auf andere Häfen aus?

Nur gelten nicht überall die gleichen, strengen Regeln. Bei den niederländischen Behörden stört man sich nun daran, dass offenbar die Händler beginnen, ihre Transporte über andere Häfen abzuwickeln – wo es laxere Vorschriften gibt. «Das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Wassermanagement hat kürzlich Signale aus der Branche erhalten, dass Schweizer Ölhändler eine Verlagerung von den Häfen Amsterdam und Rotterdam nach Antwerpen erwägen», so das Amt in einer Stellungnahme.

Handfeste Hinweise hat das Amt dazu aber nicht: «Die Daten von September 2022 bis Februar 2023 lassen eine solche Verlagerung noch nicht erkennen.»

Ein Sprecher der belgischen Häfen Antwerpen und Brügge dementiert diesen Vorwurf nicht: «Es ist für uns schwierig zu erkennen, ob es irgendwelche Auswirkungen gibt, vor allem wegen der grossen Veränderungen auf dem Hauptmarkt in Westafrika.»

Denn besonders die Lage in Nigeria, wo kürzlich eine riesige Raffinerie eröffnet wurde, habe das Geschäft mit den Treibstoffexporten so stark verändert, dass es schwierig sei, die Zeit vor den neuen Vorschriften in den Niederlanden mit dem heutigen Stand zu vergleichen.

Wobei sich das Geschäft noch nicht allzu stark verändert haben dürfte. Die neue Raffinerie wurde zwar im Mai mit viel Pomp eröffnet – laut Medienberichten ist aber noch unklar, wann die Anlage im grossen Stil saubere Treibstoffe liefert. Es dürfte wohl frühestens im November so weit sein.

