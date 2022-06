Wegen Ukraine-Krieg – Schweiz erlaubt Deutschland Weitergabe von Leopard-Panzern Das VBS hat über mehrere Anfragen im Zuge des Ukraine-Krieges entschieden. Die Schweiz kommt auch Grossbritannien entgegen.

Ein Panzer 87 Leopard der Schweizer Armee, aufgenommen in Hinwil. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Deutschland kann Leopard-Kampfpanzer aus früheren Schweizer Armeebeständen weitergeben. Dies hat das VBS entschieden. Man habe Deutschland bestätigt, dass es frei über die Verwendung der Panzer entscheiden könne, schreibt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in einer Medienmitteilung.

42 solche Panzer waren in den Jahren 2010 und 2011 von der Schweiz an die Herstellerin Rheinmetall Landsysteme im deutschen Kiel zurückverkauft worden. Auf allen Fahrzeugen wurden damals die 120-Millimeter-Kanone, die Mehrfachwurfanlage, die Maschinengewehre, die Bordverständigungsanlage sowie weitere Ausrüstungsgegenstände demontiert. Diese Teile blieben als Ersatzteile für die restlichen Leopard-Panzer in der Schweiz.

Der Mitteilung war ein Beschluss des Bundesrates vorausgegangen. Die Landesregierung habe das Thema der Weitergabe von Waffen diskutiert und dabei auch Entscheide gefällt, hatte Bundesratssprecher André Simonazzi kurz vor Publikation der Medienmitteilung bestätigt.

Abgelehnt hat die Schweiz eine Anfrage Polens. Warschau hatte sich für stillgelegte Leopard-Panzer interessiert, die noch im Besitz der Schweizer Armee sind. Für einen Verkauf wäre ein Beschluss des Parlaments nötig, begründete das Verteidigungsdepartement den Entscheid.

Entgegenkommen gegenüber London

Entgegen kommt die Schweiz hingegen Grossbritannien: Sie ist einverstanden, dass der Hersteller Saab bestellte Panzerabwehrwaffen des Typs NLAW zunächst an Grossbritannien liefert. Die Schweiz erhält die Waffen damit später. London hatte sein Ersuchen den Angaben zufolge damit begründet, dass man die eigenen Bestände auffüllen müsse. Das Vereinigte Königreich hatte die Panzerabwehrwaffen in grosser Zahl an die Ukraine weitergegeben.

Auch die Weitergabe von aus der Schweiz gelieferten Waffensystemen durch andere europäische Staaten hatte in den letzten Wochen mehrfach zu Diskussionen geführt. Zuletzt hatte das Staatssekretariat für Wirtschaft ein Gesuch von Dänemark abgelehnt. Kopenhagen wollte Radschützenpanzer des Typs Piranha III an die Ukraine liefern. Ein Gesuch aus Deutschland, Munition aus Schweizer Herstellung für einen Panzer an die Ukraine zu liefern, war im April abgelehnt worden. Der Bundesrat hat noch nicht öffentlich kommuniziert, was er in dieser Frage beschlossen hat.

SDA/ij

