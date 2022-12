Luftbrücke für verletzte Ukrainer – Schweiz evakuiert ukrainischen Buben mit schweren Brandverletzungen Schweizer Spitäler haben 18 Verletzte und Kranke aus dem Kriegsgebiet aufgenommen – nun erstmals auch ein Kind. Nicht ins Land geholt werden jedoch 155 behinderte Mädchen und Knaben. Markus Häfliger Thomas Knellwolf

Überfüllte Spitäler: Angehörige umringen in einem Spital in Mikolajiw drei Männer, die bei einem Raketenangriff verletzt worden sind. Foto: AFP

Der Weg für Verletzte und Kranke aus der Ukraine in ein Schweizer Spital ist lang und kompliziert. Zuerst müssen die Menschen auf dem Landweg nach Polen gebracht werden und dann von dort mit einem Ambulanzjet der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) in die Schweiz. In den vergangenen dreieinhalb Monaten hat die Schweiz auf diesem Weg 18 Personen aus dem Kriegsgebiet evakuiert. Tobias Bär, der Sprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), bestätigt entsprechende Recherchen dieser Zeitung.