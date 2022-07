Einsatz von scharfer Munition China kündigt Militärmanöver in Taiwanstrasse an

In der am Freitag von chinesischen Staatsmedien veröffentlichten Erklärung der Regierung heisst es, dass am Samstag zwischen 8.00 Uhr morgens und 21.00 Uhr abends während des Manövers in der Meerenge scharfe Munition abgefeuert werde.