Proteste gegen Mullah-Regime – Schweiz trägt EU-Sanktionen gegen Iran nicht mit Der Bundesrat hat entschieden, keine Sanktionen gegen Teheran wegen der Brutalität gegen Frauen auszusprechen. Die Massnahmen wegen Drohnenlieferungen bleiben jedoch bestehen.

Nach der Tötung von Mahsa Amini: Die Proteste im Iran haben Kundgebungen in der ganzen Welt ausgelöst. Foto: Clemens Bilan (Keystone/22. Oktober 2022)

Das für Sanktionen zuständige Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hat gemeinsam mit dem Aussendepartement (EDA) entschieden, die Sanktionen der EU betreffend die Lieferung von iranischen Drohnen nach Russland zu übernehmen. Hingegen haben die beiden Departemente beschlossen, die im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten erlassenen EU-Sanktionen gegenüber Iran nicht zu übernehmen.

«Der Entscheid wurde unter Einbezug aller innen- und aussenpolitischen Interessen der Schweiz gefällt, darunter auch die guten Dienste der Schweiz in Iran. Der Bundesrat wurde an seiner Sitzung vom 2. November 2022 über diese Entscheide informiert. Gleichzeitig verurteilt die Schweiz erneut die Gewaltanwendung der iranischen Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten klar und fordert Iran auf bilateraler und multilateraler Ebene zur Einhaltung seiner menschenrechtlichen Verpflichtungen», heisst es in der Mitteilung aus Bern.

