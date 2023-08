Schwierige Sicherheitslage – Schweiz zieht Personal aus Niger ab Aufgrund der «besorgniserregenden Entwicklung» im Krisenland zieht das Aussendepartement Mitarbeitende des Koordinationsbüros ab.

Die Schweiz sei besorgt über die Entwicklungen im Niger und verurteile die Machtübernahme durch die Streitkräfte, so das Aussendepartement. Menschen gehen in Niamey auf die Strassen – teilweise mit Russland-Flaggen und Schildern gegen Frankreich. Foto: Sam Mednick (Keystone)

Die Schweiz hat das Schweizer Personal ihres Koordinationsbüros im Niger abgezogen. Drei Mitarbeitende und eine Begleitperson verliessen das afrikanische Krisenland, wie das Aussendepartement am Donnerstag mitteilte. Grund ist die schwierige Sicherheitslage.

Die Schweiz sei besorgt über die Entwicklungen im Niger und verurteile die Machtübernahme durch die Streitkräfte, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Angesichts der «besorgniserregenden Entwicklung» habe man sich zum Abzug der Mitarbeitenden entschlossen.

Sobald es die Lage erlaube, werde das Personal nach Niger zurückkehren. Die Schweiz unterstütze die nigrische Bevölkerung weiterhin, etwa durch humanitäre Hilfe. Sie passe aber ihre Aktivitäten an die aktuelle Situation an. Die lokalen Angestellten des Kooperationsbüros seien wohlauf und würden ihre Aktivitäten im Rahmen des Möglichen fortsetzen.

Festgesetzt und entmachtet

Bis am Donnerstag sind 19 Schweizerinnen und Schweizer aus Niger ausgereist. Das EDA bleibe mit den verbleibenden rund 14 Schweizer Staatsangehörigen vor Ort in Kontakt, hiess es. Man unterstütze sie, wo immer es nötig und möglich sei. Nicht alle von ihnen wollten ausreisen. Der Entscheid, Niger zu verlassen, erfolge freiwillig, auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten der Ausreisenden. Das EDA selbst führt keine organisierten Ausreisen durch.

Die Schweiz rät laut EDA bereits seit 2009 von Reisen nach Niger sowie von Aufenthalten jeder Art im Land ab. Am Mittwoch der vergangenen Woche hatten Offiziere der Präsidialgarde den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Der Kommandant der Präsidialgarde, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich im Anschluss selbst zum neuen Machthaber. Kurz nach Tianis Machtübernahme setzten die Putschisten die Verfassung ausser Kraft und lösten alle verfassungsmässigen Institutionen auf.

Ecowas berät über Vorgehen

Gut zwei Wochen nach dem Putsch im Niger hat die Junta eine Regierung aus Militärs und Zivilisten gebildet. Das teilte ein Sprecher der neuen Machthaber in der Nacht zum Donnerstag im Nationalen Fernsehen mit. Am heutigen Donnerstag berät zudem die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas in der Hauptstadt Abuja über das weitere Vorgehen gegen die Junta in Niger.

Ein Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas an die Putschisten, Bazoum wieder einzusetzen, war am Wochenende abgelaufen. Andernfalls werde Ecowas Massnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten könnten, hiess es in dem Ultimatum.

SDA/step

