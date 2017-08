Pferde aus Hefenhofen werden am Donnerstag verkauft

Dies sagte Jürg Liechti, Kommandant des Kompetenzzentrums Veterinärdienst und Armeetiere am Montag vor den Medien in Bern. Der Verkauf der Tiere wird vom Veterinäramt des Kantons Thurgau durchgeführt.

Beim Veterinäramt des Kantons Thurgau gehen derzeit hunderte Telefonate ein von hilfsbereiten Menschen, die sich für eines der Pferde interessieren oder Geld spenden möchten. Der Verkauf der Tiere findet auf dem Gelände des Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere in Sand, Schönbühl bei Bern statt.

Anfang August war publik geworden, dass auf dem Hof eines Tierhalters in Hefenhofen TG in den letzten Monaten mehrere Pferde verendet waren. Weitere Tiere waren abgemagert und in schlechtem Zustand.

Der Tierhalter wurde vergangene Woche von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die rund 250 Tiere auf dem Hof wurden beschlagnahmt und gegen den mutmasslichen Tierquäler ein Tierhalteverbot ausgesprochen.

(sda)