Albert Rösti, das gescheiterte Experiment

«Grosses Bedauern»: Das sind die Worte, mit denen die SVP Schweiz den angekündigten Rücktritt ihres Parteipräsidenten Albert Rösti kommentiert. Es ist eine Floskel, mehr nicht. In Wahrheit hätte Rösti seine Präsidentschaft kaum mehr verlängern können, selbst wenn dies sein Wille gewesen wäre.

Während der vier Jahre von Röstis Amtszeit hat die SVP in kantonalen Parlamenten über drei Dutzend Sitze verloren. Bei den nationalen Wahlen in diesem Herbst schrumpfte der Wähleranteil um 3,8 Prozentpunkte. Die Durchsetzungs- und die Selbstbestimmungsinitiative, die zwei SVP-Prestigeprojekte der vergangenen Legislatur, erreichten nicht einmal Achtungserfolge. Wo man auch ansetzt, die Zahlen sprechen nicht für Albert Rösti.

Und Zahlen sind das letztlich das, was den erbarmungslosen Mann ganz oben interessiert. Christoph Blocher, die inoffizielle höchste Instanz der SVP, kennt nur Kampf und Sieg. Als Präsident der SVP Zürich forderte er 1998 nach einem kantonalen Wahltriumph zwei seiner Sektionschefs zum Rücktritt auf - weil deren Ortsparteien nicht ganz so glänzend abgeschnitten hatten wie die anderen.

Ein Führungsvakuum ist absehbar

Die Äusserungen sorgten damals für Unmut. Inzwischen geht Blocher subtiler vor. Öfters liess er in letzter Zeit durchblicken, dass er mit Formstand und Strukturen verschiedener Kantonalsektionen unzufrieden sei, sprach von «Sanierung», die es nun anzugehen gelte. Die Frage, ob Rösti dafür der geeignete Präsident sei, liess er explizit offen. Auf ganz ähnliche Weise hatte Blocher in diesem Frühjahr den Zürcher Kantonalpräsidenten Konrad Langhart gestürzt. Auch hier ging es vordergründig nicht um die unbefriedigenden Wahlresultate. Stattdessen wurden ungenügende Strukturen bemängelt; die Partei sei «schlecht geführt».

Rösti und Langhart sind vergleichbare Figuren: beide dem bäuerlichen Milieu verbunden, beide ruhig und konziliant im Umgang. Beide waren sie auch ein Experiment: der Versuch, die Partei in eine Art bürgerliche Normalität zu überführen, nachdem die Anomalie Blocher langsam zu Ende geht. Blocher war der unbestrittene Oppositionsführer in einem Land, das keine Opposition kennt. Doch seine Präsenz wird seltener, der Übervater geht auf die 80 zu. Die durch ihn verkörperte Kombination von Autorität und Geld wird so schnell nicht wiederkehren.

Wer sich umhört, der überhört es nicht: Das Personal der SVP ist verunsichert. Die Resultate stimmen nachdenklich, ein Führungsvakuum ist absehbar. Das Experiment Rösti dürfte sich so nicht wiederholen, der Nachfolger wird wieder schärfere Töne anschlagen. Grundsätzlich ist die Ausgangslage immer noch komfortabel: Die SVP ist stärkste Partei und gut bei Kasse; die Gegnerschaft zu EU und Migration verschafft ihr ein solides Wählerfundament. Doch das rechte Parteienspektrum neigt schneller zur Disruption, wenn autoritäre Führerfiguren fehlen. Langfristig ist durchaus denkbar, dass die SVP wieder schwächer wird - und verblichene Bewegungen wie die Schweizer Demokraten und die Autopartei auferstehen.