Anti FDP-Plakate: Wer wirklich dahinter steckt

Es war, selbst für die Verhältnisse des Egerkinger Komitees, heavy stuff. Das Komitee, das gegen die «schleichende Islamisierung» der Schweiz kämpft, liess kurz vor den Wahlen im Herbst 460 Plakate drucken und schweizweit aufhängen. Kostenpunkt: 82'480.50 Franken. Inhalt: eine Breitseite gegen den Freisinn. «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz!» stand ganz oben. Darunter die vier Porträts von FDP-Präsidentin Petra Gössi, Fraktionschef Beat Walti und den Nationalräten Christian Wasserfallen und Christa Markwalder. Garniert war das Plakat mit fünf dunklen Burkafiguren und einer stilisierten Kalaschnikow.

Kaum hingen die Plakate, mussten sie auch schon wieder abgehängt werden. Die FDP hatte am Bezirksgericht Andelfingen eine superprovisorische Verfügung erwirkt, die in einem Urteil vom 10. Dezember bestätigt wurde. Das Plakat beschädige den Ruf der Dargestellten. Der Vorwurf, die FDP schütze Islamisten, «entbehrt jeder Grundlage», befand der Richter.

«Das ist kein gutes Zeichen für die Meinungsfreiheit in unserem Land», sagte SVP-Nationalrat Thomas Matter dazu auf seinem Youtube-Kanal. «Es muss doch möglich sein, das Volk darüber zu informieren, wie ihre Volks­vertreter im Bundeshaus abstimmen!»

Karikatur vergrössern

Worauf Matter anspielte, war eine Motion von SVP-Kollege Walter Wobmann, dem Präsidenten des Egerkinger Komitees. In seinem Vorstoss hatte Wobmann verlangt, sämtliche Moscheen in der Schweiz präventiv zu überwachen. Der Vorschlag wurde – unter anderem – von der FDP in der Herbstsession 2019 abgelehnt. Begründung der FDP: Wobmanns Forderungen seien entweder bereits erfüllt oder nicht zweckdienlich dabei, gefährliche Islamisten wirksam zu bekämpfen.

Und damit gelangt die Geschichte an ihr Ende. Plakat aufgehängt, Plakat verboten, Fall geschlossen.

Fast.

Weil nicht alle Plakate innerhalb der gesetzten Frist von 24 Stunden überklebt worden waren, klagte die FDP erneut – diesmal wegen «Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung». Die Berner Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren, stellte es aber am 23. Januar wieder ein. Gleichzeitig liefert die Staatsanwältin in ihrer Einstellungsverfügung überraschende Einblicke in die Organisation der Kampagne.

«Keinen Rappen»

So war es gemäss Verfügung eine Mitarbeiterin der Jet Set AG, eines Anbieters für Luxussportmode, gewesen, die die Offerte für die Plakate bei der Firma Clear Channel AG eingeholt hatte. Bei der besagten Mitarbeiterin «dürfte es sich um die Tochter von SVP-Nationalrat Thomas Matter handeln, der sich seinerseits pointiert zum Verbot der Plakataktion äusserte», schreibt die Staatsanwältin in ihrer Verfügung. Und sie weist darauf hin, dass der Verwaltungsratspräsident der «auftraggebenden Jet Set AG» Philippe Gaydoul sei.

Gaydoul, dessen Vermögen die ak­tuelle «Bilanz» auf 1 bis 1,5 Milliarden Franken schätzt, und der Banker und SVP-Nationalrat Thomas Matter (gemäss «Bilanz» 150 bis 200 Millionen schwer) sind langjährige Freunde. Gaydoul ist an der Helvetischen Bank von Matter beteiligt, gemeinsam engagierten sie sich beim Kursaal Arosa, bei der Uhren­marke Hanhart und dem EHC Kloten.

Und jetzt beim Egerkinger Komitee?

«Keinen Rappen habe ich bezahlt. Keinen. Und gewusst habe ich davon auch nichts», sagt Gaydoul, der Enkel von Denner-Gründer Karl Schweri, am Telefon. Eine Mitarbeiterin habe «unbefugt» und «unautorisiert» von ihrem Geschäftsaccount aus die Korrespondenz dieser Kampagne geführt. «Weder die Gaydoul Group noch die Jet Set AG, noch Philippe Gaydoul als Privatperson haben diese Plakatkampagne in Auftrag gegeben, geschweige denn finanziert. Sie hatten auch keine Kenntnis von den Vorgängen bezüglich dieser Kampa­gne», heisst es in einem später verschickten Statement.

Thomas Matter sei sein Freund, sagt Gaydoul. «Ich wähle meine Freunde nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit aus.» Er habe sich schon mehrmals von politischen Ansichten seines Freundes distanziert.

Auch Matter ist es ein Anliegen, die Plakate weit weg von Gaydoul und dessen Firma zu halten. Er habe am Rand der Herbstsession von der Kampagne des Egerkinger Komitees erfahren – und danach seine Hilfe angeboten, sagt er. Ein Bekannter seiner Tochter arbeite bei der Clear Channel AG und habe ihr schon früher einen Rabatt für allfällige Plakatkampagnen angeboten.

Waren involviert: Thomas Matter (l.) und Walter Wobmann. Fotos: Keystone

Tatsächlich gewährte die Plakatfirma dem Egerkinger Komitee (das auch in allen Offerten als Absender figuriert) für die Anti-FDP-Kampagne einen stattlichen «Spezialrabatt» von 63,97 Prozent. Auch mit Rabatt kostete die Plakatkampagne noch 82480.50 Franken.

«Meine Tochter handelte in meinem Auftrag. Mit der Jet Set AG oder der Gaydoul-Gruppe hat das nichts zu tun», so Matter. Zur Frage, ob er selber in die Entwicklung des Plakatsujets involviert war, ob er gar selber die Idee gehabt habe, möchte er sich nicht äussern.

Der Vorgang wirft ein Schlaglicht auf eine Gruppe, die die Schweizer Politik seit Jahren in Atem hält. Zunächst lancierte sie die Initiative für ein Minarettverbot, die 2009 angenommen wurde. Dann doppelte sie mit der Burkaverbotsinitiative nach, über die wir wohl im März 2021 abstimmen. Sie verlangt ein weiteres Verbot: «Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum verhüllen.»

Sehr verhüllt gebärdet sich das Egerkinger Komitee selber. Es hat keine Website, keinen Handelsregistereintrag, keine öffentlichen Versammlungen, es macht weder seine Mitglieder bekannt noch seine Geldquellen. Nur zwei In­formationen sind öffentlich zugänglich: der Name des Präsidenten und eine Postfachadresse in Flaach ZH.

Kein Kommentar

Auf Anfrage gibt Wobmann preis, dass das Komitee als Verein organisiert ist und einen Vorstand mit fünf weiteren Mitgliedern hat: dem SVP-Politiker Ulrich Schlüer, Anian Liebrand, Patrick Freudiger, Nils Fiechter sowie dem EDU-Vertreter Roland Haldimann.

Und wer hat die Plakate bezahlt? «Wir waren der Auftraggeber, wir haben die Kampagne über unsere Kasse bezahlt», sagt Wobmann. Wer die Kasse füttert? Kein Kommentar.

Stattdessen ärgern sich Wobmann und Matter, dass ihnen die Verfügung noch nicht zur Verfügung gestellt wurde. «Das wird Folgen haben!», sagt Matter. Bereits am Freitagabend war es so weit. Medienanwalt Andreas Meili drohte der Staatsanwältin rechtliche Schritte an, sollte sie die Gaydoul-Gruppe erneut mit dem Egerkinger Komitee in Verbindung bringen.