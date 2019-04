Brandanschläge auf Briefkästen von SP-Politikerinnen in Solothurn

Am Samstag platzierten und zündeten Unbekannte im Briefkasten der Präsidentin der Juso Kanton Solothurn einen Sprengkörper, wie 20min.ch berichtet. Gemäss der Solothurner Juso verursachte dies ein Feuer. «Hätte eine Anwohnerin den Brand nur 3 Minuten später bemerkt, wäre das ganze Haus in Flammen gestanden», schreibt die Partei auf Facebook.

Laut dem Facebook-Eintrag wurde dieselbe Aktion auch bei Franziska Roth, der Parteipräsidentin der SP Kanton Solothurn durchgeführt. Ebenfalls Opfer eines Sprengkörpers wurde der Briefkasten des Präsidenten der SP Amtei Solothurn-Lebern.

«Es müssen massive Böller gewesen sein», sagt SP-Kantonsrätin Roth zur «Solothurner Zeitung». Denn das ganze Haus, in dem sie wohne, habe den Knall gehört. Weiter erzählt Roth, dass vor einigen Wochen mit Filzstift ein schwarzes Kreuz auf ihren Briefkasten gemalt worden sei – genauso wie bei den anderen beiden Politikern. Betroffen mache sie, dass eine Person hätte zu Schaden kommen können, wäre diese gleich neben dem Briefkasten gestanden. Roth will über die Hintergründe der Tat nicht spekulieren. Sie könne sich aber vorstellen, dass die Angriffe mit dem 1. Mai zu tun hätten.

Juso verurteilt Attacke

«Wir finden es nicht nur grausam und abscheulich, sondern auch feige, zu konkreter Gewalt in Form von einem hinterlistigen Brandanschlag zu greifen, insbesondere da die Tat anonym durchgeführt wurde», schreiben die Solothurner Jungsozialisten zur Tat.

Man werde die politischen Aktivitäten in keiner Weise ändern. Einschüchterung sei kein demokratisches Mittel. «Solche Aktionen müssen wir unbedingt im Keim ersticken, weil ansonsten die Folgen fatal sein werden.»

«Das macht uns Angst»

In einer ersten Reaktion zeigt sich auch Tamara Funiciello, die scheidende Präsidentin der Juso Schweiz, schockiert. Sie verurteilt die Attacke scharf: «Das macht uns Angst. Wenn man mit Gewalt versucht, politische Meinungen zu unterdrücken, ist unsere Demokratie in Gefahr.» Es dürfe nicht sein, dass junge Menschen, die sich politisch engagierten, eingeschüchtert werden. «Was hier abgeht, ist jenseits von Gut und Böse.» Die Juso Solothurn stehe in Kontakt mit der Polizei und kläre das weitere Vorgehen ab. Sie habe keine Ahnung, wer die Täterschaft sein könnte.

Es sei aber schon der zweite Vorfall innert weniger Wochen, der zu denken gebe. Laut Funiciello wurde kürzlich bei einem Juso-Mitglied im Kanton Schwyz eingebrochen und ein Transparent entwendet.

(red)