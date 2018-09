Bund bewilligt fast alle Waffenexporte

In einem vertraulichen Waffenexportbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK findet sich eine Statistik zu den Ausfuhrgesuchen von Waffen. Daraus wird klar, dass die Bundesverwaltung bei fast allen Gesuchen grünes Licht erteilt.

2016 wurden 2359 Anträge mit einem Volumen von 2195 Millionen Franken bewilligt, lediglich 29 Gesuche mit einem Wert von 17 Millionen Franken wurden abgelehnt. Dies berichtet die «Rundschau» heute Abend ab 20.05 Uhr auf SRF 1.

Seit 2012 führt das Seco Kontrollen zu den exportierten Rüstungsgütern durch, die so genannten «Post Shipment Verification». Die Kontrollen in den kritischen Ländern zeigen allerdings nur mässigen Erfolg, wie der ungeschwärzte Bericht dokumentiert. So konnten beispielsweise in Brasilien 2014 konnten nur 11 von 26 Piranha-Panzer verifiziert werden, in der Ukraine nur 25 Prozent aller Gewehre. In Mexiko 2015 nur 113 von 500 Gewehren.

Seco weist Bericht zurück

Das Seco schreibt zum Fall Mexiko: «Anhand von physischen Kontrollen, ergänzt durch fotographische Belege, hat das Seco gemeinsam mit Vertretern der Botschaft und aus dem VBS die Ausfuhr von Sturmgewehren in Mexiko umfassend kontrolliert, ohne dass sich dabei irgendwelche Hinweise ergaben, dass sich die Waffen nicht mehr beim Endempfänger befinden.»

Das Seco weist den Bericht der EFK auch grundsätzlich zurück. Er sei «eher einseitig, wenig differenzierend und einzelne Feststellungen erscheinen arbiträr».

Minenwerfer via Finnland nach Katar

Der Bericht zeigt weiter ein bisher unbekanntes geplantes Umgehungsgeschäft der Ruag. Das Schweizer Rüstungsunternehmen wollte Minenwerfer vom Typ «Cobra» via Finnland nach Katar exportieren. Exporte direkt nach Katar sind allerdings wegen des Jemenkriegs nicht erlaubt. Geplant war eine Zusammenarbeit mit der Firma «Patria», welche die Minenwerfer in finnische Panzer montiert hätten.

Das Geschäft wäre legal, weil der Bundesrat in einem geheimen Entscheid vom 25. Oktober 2000 eine so genannte 50-Prozent-Regel eingeführt hat. Ein Geschäft kann grundsätzlich bewilligt werden, wenn die Waffen bis zu 50% des Endprodukts ausmachen. Kurz vor der Sendung gab die Ruag auf Anfrage der Rundschau bekannt, sie habe das Projekt gestoppt und die Voranfrage für den Export beim Seco zurückgezogen. (TA/NN)