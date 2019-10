Das neue Klimawandel-Argument der SVP

In seinem Buch «Der Tollhauseffekt» schreibt der amerikanische Klima­forscher Michael E. Mann, die Argumentation sogenannter Klima­skeptiker beruhe auf einer mehr­stufigen Verleugnung. Sie beginne mit der Behauptung, es gebe die Erderwärmung gar nicht. Da die Gegenseite dies durch einfache Temperaturmessungen und -vergleiche wider­legen kann, folgt auf der zweiten Stufe die Aussage, der Klimawandel sei ein natürlicher Prozess, auf den der Mensch keinen Einfluss habe.

Das war bisher auch die Position der SVP. Sie hat den Nachteil, dass ihre Verfechter frei von Fachkompetenz gegen eine Beweislast polemisieren müssen, die mit jeder wissenschaft­lichen Studie erdrückender wird. Die grösste Partei des Landes rückt so in die Nähe einer Sekte.

Den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel zu leugnen, hat etwa zur Folge, dass Experten der angesehensten Schweizer Hochschulen einem klimatologischen Realsatiriker wie Roger Köppel die permanente Verbreitung von Unfug nachweisen können. Zum Beispiel die Behauptung, Kohlendioxid werde «verteufelt» und sei für das Klima harmlos, weil es zu 97 Prozent natürlichen Ursprungs sei. Letzteres ist richtig, für den Klimawandel jedoch irrelevant, weil diese 97 «natürlichen Prozent» wieder kompensiert werden, unter anderem durch Fotosynthese. Entscheidend für die Erderwärmung sind genau die 3 Prozent, die der Mensch beiträgt.

Selbst wenn wir morgen einen Ausstoss von null erreichten, wäre dies als Beitrag zur Lösung der globalen Klimakrise irrelevant.

Aber solche Scheindiskussionen dürften seltener werden. Denn das Wahlresultat vom 20. Oktober zeigt, dass es in einem Land mit gut ausgebildeter Bevölkerung kontraproduktiv ist, wenn Politiker mit aufgesetzter Narrenkappe wissenschaftliche Fakten bestreiten. Dieser Erkenntnis kann sich selbst die SVP nicht entziehen. Einzelne ihrer Exponenten irrlichtern zwar noch auf tieferen Verleugnungsstufen herum (das Problem löst sich dank natürlicher Reaktionen von selbst, der Klimawandel ist nicht schlimm, sondern förderlich). Insgesamt jedoch favorisiert die Partei nun eine Behauptung, die gegenüber den anderen einen klaren Vorzug aufweist: Sie ist faktisch richtig.

Es geht um die Aussage, unser Land trage global lediglich mit einem Tausendstel zu den menschengemachten CO2-Emissionen bei. Selbst wenn wir morgen einen Ausstoss von null erreichten, wäre dies als Beitrag zur Lösung der globalen Klimakrise irrelevant.

Laut dem Politologen Michael ­Hermann ist die potenzielle Über­zeugungskraft dieser Argumentationslinie viel grösser als jene der früheren Position – nicht zuletzt, weil sie die SVP mit der Ablehnung höherer Gebühren für Benzin, Flüge, Heizungen und anderem verbindet. Warum sollen wir mehr bezahlen, wenn es global gesehen doch nichts ändert und die Chinesen weiterhin ein Vielfaches an CO 2 ausstossen? Zusätzliche Wirkung, so viel ist einfach vorherzu­sehen, würde das Argument inmitten einer Wirtschaftskrise entfalten.

Ein reiches Land sollte, seinen Ressourcen entsprechend, einen grösseren Beitrag leisten als ein armes.

Die «Tausendstel-Theorie» der SVP lässt sich auf mehreren Ebenen kontern. In keinem anderen Bereich käme es jemandem in den Sinn, ein Einzelner dürfe eine kollektive Pflicht missachten, weil dessen Einfluss auf das Ganze gering sei. Mein Bahnbillett hat für das Betriebsergebnis der SBB eine minimale Bedeutung – darf ich deshalb schwarzfahren? Wie hätte Oberst Christoph Blocher früher auf die Aussage eines Dienstverweigerers reagiert, ob er zur RS einrücke oder nicht, sei für die Schlagkraft der Schweizer Armee irrelevant?

Seit dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens ist die Reduktion des CO2-Ausstosses eine völkerrechtlich verbind­liche Verpflichtung. Wenn sich die Schweiz mit ihrem CO2-Tausendstel dieser Verpflichtung entziehen darf – gilt das dann auch für Deutschland mit seinem globalen Anteil von 2 Prozent? Aber für China mit 30 Prozent nicht mehr? Wer soll so etwas nach welchen Kriterien festlegen?

Es gibt weitere Gegenargumente. Nimmt man statt des absoluten Ausstosses jenen pro Kopf und zählt die «grauen Emissionen» hinzu, ist unser CO2-Anteil deutlich höher, als es das Tausendstel-Argument suggeriert. (Graue Emissionen fallen im Ausland an, etwa durch die Herstellung von Waren, die später in die Schweiz importiert werden.) Die 1992 verabschiedete UNO-Klimarahmenkonvention legt neben dem Verursacherprinzip auch fest, dass ein reiches Land, seinen finanziellen, technologischen, sozialen und anderen Ressourcen entsprechend, einen grösseren Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten soll als ein armes.

Die Befürworter des klimaneutralen Umbaus müssen auch Massnahmen forcieren, die auf das einzelne Portemonnaie zielen.

Gelingt es der Schweiz, ihre Wirtschaft und ihre Gesellschaft so umzubauen, dass sie klimaneutral funktionieren, hätte dies eine beträchtliche internationale Ausstrahlungskraft. Und ginge mit einem Innovationsschub einher, der exportfähige Technologien und Produkte generieren würde. Ferner wird der Verzicht auf fossile Brennstoffe, sofern er sich als durchsetzbar ­erweist, auch lokale ökologische und politische Auswirkungen haben: sauberere Luft, mehr verkehrs­beruhigte Zonen in den Innenstädten, eine grössere Energieunabhängigkeit vom Ausland.

Ob all dies überzeugend genug ist, um das pragmatisch klingende Tausendstel-Argument zu entkräften? Das wird sich spätestens dann zeigen, wenn die unvermeidlichen Einschränkungen und Kosten anfallen, die mit dem Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft verbunden sind.

Die Befürworter dieses Umbaus sollten jedenfalls nicht nur ethisch argumentieren. Sie müssen auch Massnahmen forcieren, die auf das einzelne Portemonnaie zielen. Etwa, indem höhere Abgaben in Form von Steuererleichterungen, billigeren Krankenkassen­prämien oder anderem an die breite Bevölkerung zurückfliessen.