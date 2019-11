Der Hanfpionier hofft auf ein Zeichen von oben

Am Tag, an dem Markus Lüdi zum Unternehmer wurde, fuhr er mit seinem Auto ins Emmental und kaufte bei einem Bauern ein Kilogramm Hanf. Nicht die unschuldige Ware ohne psychoaktives THC. Sondern Drogenhanf. «Es waren die Neunzigerjahre», erinnert sich Markus Lüdi. «Das war ­damals quasi legal.»

Lüdi – Familienvater, Einfamilienhäuschenbesitzer und Chemiker bei einem mittelständischen Naturheil­mittelhersteller – wollte die Ware nicht rauchen. Zu Hause in Burgdorf setzte er einen Bottich an: ein Kilogramm Hanf, zehn Kilogramm Alkohol.

14 Tage lang liess Lüdi das Gebräu ziehen. Dann schaltete er eine Anzeige in der «Schweizer Apothekerzeitung» und begann, kleine Mengen seiner ­Cannabis-Tinktur zu verkaufen. Direkt an die Patienten.

Die Behörden liessen ihn gewähren. Rund zwei Jahre lang. Dann interve­nierte das Bundesamt für Gesundheit. Entgegen einer früheren Einschätzung falle seine Tinktur nun doch unter das Betäubungsmittelgesetz. Sie sei nicht verkehrsfähig. Lüdi stoppte den Verkauf und wollte sich schon vom Thema abwenden. Doch dann begann das mit den Anrufen.

«Si wei kes Gschtürm im Chopf»

«Schreiende Leute» hätten ihn angefleht, die Tinktur weiterhin zu liefern, erzählt Lüdi. Manche hätten geweint am Telefon. Endlich hätten sie etwas ge­funden, das sie schlafen liess. Und jetzt sei das illegal? «Eigentlich habe ich erst da realisiert, wie gut dieses Produkt ist», sagt Lüdi. «Also habe ich entschieden, alles dafür zu tun, es legal herstellen zu dürfen.»

Das war 1998. Seither befindet sich Markus Lüdi mehr oder weniger permanent in einer Auseinandersetzung mit den Behörden. Er hat viel erreicht in ­dieser Zeit. 2002 war er der erste ­Schweizer, der vom Heilmittelinstitut Swissmedic eine Anbaubewilligung für Cannabis zu Forschungszwecken erhielt. Er hat wissenschaftliche Studien zu Cannabis als Arznei durchgeführt. Er hat das für die medizinische Anwendung optimale Verhältnis zwischen den Wirkstoffen CBD und THC ermittelt. Er hat jahrelang nach der passenden ­Züchtung gefahndet. Er hat seine Tinktur nach den Bedürfnissen der Patienten verfeinert («Si wei kes Gschtürm im Chopf»). Und heute ist Markus Lüdi mit seiner Cannapharm AG einer der wichtigsten Produzenten eines Medizinalcannabis-Präparats in der Schweiz.

Markt mit zweistelligen Wachstumsraten

Seit 2011 habe er den Umsatz etwa verzehnfacht, sagt Lüdi. Obwohl es für die Ärzte eine mörderische Arbeit sei, für ihre Patienten die Ausnahmebewilligung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zu erhalten. Zehn Jobs hängen etwa von seinem Produkt ab: vom Biobauern, der den Hanf unter strenger Überwachung der Behörden anpflanzt und erntet, bis zum Cannabis-Apotheker Manfred Fankhauser, der das Präparat als alkoholbasierte oder ölige Lösung an mehrere Hundert Kunden vertreibt – hauptsächlich Schmerzpatienten, aber auch Personen mit ­spastischen Bewegungsstörungen und anderen Leiden.

Eines aber hat Markus Lüdi bisher nicht geschafft: Er darf seine Cannabis-Tinktur nicht ins Ausland verkaufen. Das BAG verweigert die Anbaubewilligung für Produkte, die für den Export bestimmt sind. Für Lüdi ist das eine ­grosse verpasste Chance. Nicht nur in Kanada und den USA wurde Cannabis zuletzt als Heilmittel zugelassen oder gar generell legalisiert. Auch Europa ist in ­Bewegung: Seit 2017 erlaubt etwa Deutschland die medizinische Anwendung von Cannabis unter gewissen ­Bedingungen. Weit über zehntausend Patienten profitieren schon davon. Doch weil in Deutschland das Know-how für den Anbau fehlt, wird das Cannabis ­bisher ausschliesslich importiert. Vorab aus Kanada, Israel und den Niederlanden, die den Export allesamt erlauben. Marktforscher rechnen bis 2025 global mit zweistelligen Wachstums­raten im legalen Cannabis-Markt.

Die Schweiz drohe, den Anschluss zu verpassen, sagt Markus Lüdi.

Er spüre grosses Interesse aus Deutschland, sagt Lüdi. «Ich könnte in Deutschland wohl etwa das Zwanzig- bis Dreissigfache der Menge absetzen, die ich in der Schweiz verkaufe.» Das würde sich nicht nur für ihn lohnen, sondern auch für die Partner in seiner Lieferkette. «Mit einer Exportbewilligung würden sicher 20 Bauern in der Schweiz einen schönen Zusatzverdienst erhalten.» Lüdi zweifelt nicht, dass er genügend Landwirte finden würde. Vor zwei Jahren hat er mit einer Anzeige in der «Bauernzeitung» nach möglichen Anbaupartnern gesucht. «200 interessierte Bauern haben sich gemeldet.»

BAG: erst locker, dann stur

Ob das BAG die Anbaubewilligung für den Export zu Recht verweigert, ist ­umstritten. Bis 2017 hiess das Bundesamt verschiedene Gesuche gut. Eine umfassende Rechtsabklärung habe dann aber ergeben, dass diese Bewilligungen «fälschlicherweise» erteilt wurden, schreibt ein BAG-Sprecher. Der kommerzielle Export von Produkten und Pflanzen zu unbeschränkten medizinischen Zwecken sei mit dem heutigen Betäubungsmittelrecht nicht zulässig.

Ein Rechtsgutachten, das Markus Lüdi in Auftrag gegeben hat und dieser Zeitung vorliegt, kommt zum gegentei­ligen Ergebnis. Im Falle eines Exports nach Deutschland handle es sich nicht um unbeschränkte medizinische Verwendung, schreibt Bernhard Rütsche, Professor für öffentliches Recht an der ­Universität Luzern. Die Erteilung einer Bewilligung wäre daher unter gewissen Voraussetzungen schon mit dem heutigen Gesetz möglich.

Weil das BAG stur bleibt, hat Markus Lüdi vor 18 Monaten das Gespräch mit Christa Markwalder gesucht – und sie überzeugt. In einem Vorstoss verlangt die FDP-Nationalrätin nun, dass der ­Export von Cannabis für medizinische Zwecke ermöglicht wird, entweder unter dem aktuellen Gesetz oder mit einer ­Reform. Der Nationalrat schloss sich dieser Forderung oppositionslos an. Der Bundesrat möchte den Export ebenfalls zulassen, aber erst mit einem neuen ­Gesetz, das wohl frühestens 2023 in Kraft treten könnte. Für Markus Lüdi sind das entscheidende Jahre. «Wenn wir bis 2023 warten müssen, um un­sere Cannabis-Präparate exportieren zu ­können, dann ist der Markt schon ­weitgehend aufgeteilt.»

Seine letzte Hoffnung sind die Gesundheitspolitiker im Ständerat. Sie diskutieren am Donnerstag den Vorstoss von ­Christa Markwalder. Würden sie dem Innen­minister Alain Berset (SP) einen klaren Auftrag geben, die Entscheidung des BAG nochmals zu überprüfen, so glaubt Lüdi, wäre eine raschere Lösung möglich. Und falls nicht? «Dann verpasst die Schweiz den Anschluss an den boomenden Markt. Und das Geld geht zu den Kanadiern und den Holländern statt zu unseren Produzenten und Bauern.»