Der Schweizer Kandidat, den es nicht geben dürfte

Bei einer anderen UN-Organisation handelte die Schweiz sofort

Das Palästinenserhilfswerk UNRWA und der Weltpostverein: Beides sind sie UN-Organisationen, beide standen in der Kritik – und beide waren Gegenstand von UNO-internen Untersuchungen. Bei der UNRWA ermittelte 2019 das Amt für interne Aufsichtsdienste wegen potenzieller Managementfehler und Fehlverhaltens. Die Vorwürfe wogen schwer und umfassten unter anderem Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch. Zudem soll die Führung abweichende Meinungen in der Organisation unterdrückt haben. Die Folge: Die Schweiz reagierte schnell und stellte ihre Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk unverzüglich ein. «Bei der temporären Suspendierung von zusätzlichen Zahlungen handelte es sich um eine administrative Standardmassnahme, die die Pflicht des EDA widerspiegelt, verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umzugehen», begründet EDA-Sprecher George Farago die Massnahme.



Die Zahlungen wurden erst wieder aufgenommen, als die Untersuchung keine Belege für die geäusserten Vorwürfe zutage brachte. Pierre Krähenbühl, der Schweizer Generalsekretär des Hilfswerks, trat dennoch zurück – obwohl er die Vorwürfe stets bestritt.





Trat zurück: Ex-UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl. (Foto: rts)



Im Fall des Weltpostvereins ermittelte 2017 das UNO-Aufsichtsorgan United Nations Joint Inspection Unit, ebenfalls wegen Managementfehlern, Machtmissbrauchs sowie Intransparenz bei den Finanzen. Doch anders als beim Hilfswerk wurden die Inspektoren beim Weltpostverein fündig. In der Folge richteten sie in einem 90-seitigen Bericht dringende Empfehlungen an dessen Führung. Diese wurde 2019 schliesslich von einem UNO-Gericht des Amtsmissbrauchs für schuldig befunden und der Weltpostverein wegen illegaler Kündigungen zu einer Zahlung in Millionenhöhe verurteilt. Die meisten der Empfehlungen waren zuvor einfach ignoriert worden.



Bloss: Weder fror die Schweiz in diesem Fall ihre Beitragszahlungen ein, noch reagierte sie auf andere Art und Weise – trotz der Tatsache, dass mit dem richterlichen Schuldspruch der Missbrauch der Führung amtlich wurde. Zuständig für den Weltpostverein ist das Bundesamt für Kommunikation (Bakom). Dieses vertritt die Schweiz auch im Verwaltungsrat der Organisation. Dort habe sich die Schweiz dafür ausgesprochen, dass die Empfehlungen der UNO-Inspektoren umgesetzt würden. Sie sei aber in der Abstimmung einer Mehrheit von Mitgliedsstaaten unterlegen, teilt Bakom-Sprecherin Silvia Canova auf Anfrage mit. Zudem habe sich die Schweiz dafür ausgesprochen, dass der Weltpostverein die Gerichtsurteile akzeptieren und diesen Folge leisten solle.