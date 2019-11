Der Streit um die 5G-Grenzwerte ist neu entbrannt

Der Fachbericht des Bundes «Mobilfunk und Strahlung» gibt zwar eine Menge Empfehlungen ab, von einem besseren Monitoring gesundheitlicher Auswirkungen bis zu einer Harmonisierung beim Vollzug. Aber bei der zentralen Frage, ob die Grenzwerte erhöht werden sollen, präsentiert er lediglich einen Strauss von Optionen. Fünf an der Zahl: von einer partiellen Absenkung der Grenzwerte bis zu deren Erhöhung. Die Interpretationen des Berichts fallen dementsprechend kontrovers aus. Um einen Datenstau zu vermeiden, müssten die Grenzwerte nun gelockert werden, fordert Asut, der Schweizerische Verband der Telekommunikation in einer Medienmitteilung. Nur so könne innert nützlicher Frist eine flächendeckende Versorgung der Schweiz mit 5G sichergestellt werden.

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen doppelt nach: Ohne eine Lockerung der Grenzwerte verzögere sich die Einführung von 5G drastisch und werde massiv teurer. Er bezieht sich dabei auch auf die Warnung der Berichtverfasser, dass beim Status quo eine qualitativ gute Versorgung mit 5G erst in 30 Jahren realistisch sei. Diese Zeitangabe sei eine nicht nachvollziehbare Behauptung mit dem Ziel, Panik zu machen, sagt hingegen Martin Forter, Geschäftsleiter der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (Aefu). Die Organisation befürchtet, dass der Bericht Tür und Tor öffne für eine Grenzwerterhöhung via Hintertüre.

Skepsis im Parlament dürfte zunehmen

Tatsächlich fordert Wasserfallen, dass Bundesrätin Simonetta Sommaruga jetzt aktiv werden müsse. Das könnte sie via Verordnungsänderung schnell und ohne grossen parlamentarischen Umweg machen. Doch zwei Umstände sprechen dagegen, dass Bundesrat oder Parlament sich in diese Richtung bewegen: Der Ständerat hat vor einem Jahr zwei Vorstösse abgelehnt, die eine Lockerung der Grenzwerte beantragten, wenn auch nur äusserst knapp.

Das neu gewählte Parlament ist linker und grüner geworden, und damit dürfte die ablehnende Haltung gegenüber einer Grenzwerterhöhung noch zugenommen haben. Denn SP und Grüne betrachten die neue Technologie mit grosser Skepsis. «Der Schutz vor einer möglichen Beeinträchtigung der Gesundheit steht an erster Stelle,» sagt SP-Nationalrätin Martina Munz. Der Bericht bestätigt ihrer Ansicht nach diese Priorisierung. Es gebe nun mal viele elektrosensitive Menschen, und deren Bedenken müsse man ernst nehmen. Zweitens wird die linke Bundesrätin Sommaruga kaum dem Drängen der Wirtschaft und der bürgerlichen Parteien einfach so nachgeben und den Grenzwert erhöhen.

Mehrere Initiativen machen Druck

Dagegen spricht zudem der Druck der Strasse. Wo ein Telefonanbieter eine neue 5G-taugliche Antenne erstellen will, formiert sich Widerstand. Es hagelt Einsprachen, koordiniert durch einen eigens dafür gegründeten Verein. Zudem sind die Gegner der neuen Mobiltechnologie bereits am Unterschriftensammeln. So will die Mobilfunkhaftungsinitiative, dass die Mobilfunkbetreiber für Schäden an Personen oder Sachen, die durch Strahlung ihrer Antennen verursacht werden, aufkommen müssen. Die «Mobilfunk-Initiative – für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk» will unter anderem, dass die Grenzwerte nicht erhöht werden dürfen.

Drei weitere Volksbegehren sind in Planung, etwa dasjenige der Konsumentenschutz-Organisation Frequencia. Deren Vorstandsmitglied Peter Schlegel geht davon aus, dass die im Bericht explizit ins Spiel gebrachte Erhöhung der Grenzwerte ihnen in die Hände spielen wird.