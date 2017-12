Die AHV bereitet den Schweizern am meisten Sorge

«Dieses Jahr hat sich die Sorgen-Hierarchie deutlich verschoben.»Manuel Rybach, Global Head of Public Affairs and Policy der Credit Suisse

44 Prozent der Befragten sehen ihre Rente in Gefahr, ganze 16 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit wurde damit nach vierzehn Jahren als Top-Sorge der Schweizer Bevölkerung abgelöst. Sie wurde gerundet zwar ebenfalls von 44 Prozent genannt, allerdings von leicht weniger Personen. Zudem ist ihre Tendenz sinkend. Gegenüber 2015 hat das Thema Arbeitslosigkeit 12 Prozentpunkte eingebüsst. Gleichzeitig glauben heute 37 Prozent der Befragten, ihr Job sei sehr sicher – so viele wie noch nie.

Zählt man die Jugendarbeitslosigkeit dazu, bereitete den Schweizerinnen und Schweizern seit dem Jahr 2003 stets dasselbe Thema am meisten Sorge: die Arbeitslosigkeit. Doch jetzt hat sich das geändert, wie das heute veröffentlichte Sorgenbarometer 2017 zeigt. Bei der Befragung, die das Forschungsinstitut gfs.bern im Auftrag der Credit Suisse durchgeführt hat, gab eine Mehrheit von ihnen die Altersvorsorge als grösste Bedrohung an.

Die Themen «Ausländer» (35 Prozent) und «Flüchtlinge/Asyl» (19 Prozent) haben seit 2015 an Dringlichkeit verloren (minus 8 und minus 16 Prozentpunkte) und liegen auf den Plätzen 3 und 6 der Sorgenrangliste. Die Befragten wünschen dennoch eine Einschränkung oder zumindest eine Kontrolle der Einwanderung. Mehr als drei von vier Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern befürworten Kontingente für Ausländer, in der Romandie sind es gar 91 Prozent.

Ein Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer glaubt weiterhin, dass die Politik die Probleme lösen kann. Das Vertrauen in die Institutionen ist so gross wie kaum in einem anderen Land. 60 Prozent vertrauen dem Bundesrat, während die Zustimmung zur jeweiligen Regierung in OECD-Ländern durchschnittlich bei nur 42 Prozent liegt.

Institutionen verlieren an Vertrauen

Dennoch haben die Behörden dieses Jahr auch in der Schweiz einen Dämpfer erlitten: Von den 20 in der Vertrauensrangliste höchstplatzierten Institutionen haben 18 an Vertrauen eingebüsst – nach jahrelanger allgemeiner Zunahme. Verlierer gibt es viele: Die Armee und die Nationalbank haben mit je minus 10 Prozentpunkten am stärksten an Vertrauen verloren, gefolgt von den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen (minus 9 und minus 6 Prozentpunkte). Der ganze Medienblock (Fernsehen, Radio, Gratis- und Bezahlzeitungen) hat zudem zwischen 5 und 6 Prozentpunkte an Vertrauen eingebüsst.

Zulegen konnten einzig das Bundesgericht, das die Vertrauensrangliste mit 66 Prozent zum dritten Mal in Folge anführt, und die Banken. Diese machten einen Sprung vom 15. auf den zweiten Rang, ihr Zuspruch stieg von 57 auf 61 Prozent an – keine andere Institution gewann mehr Vertrauen.