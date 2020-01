Die Angst vor dem Coronavirus breitet sich aus

Winterthur am Sonntagabend gegen neun Uhr, ein gelber Rettungswagen fährt beim Bahnhofseingang vor, ein Mann wird auf einer Trage in die Ambulanz transportiert. Es wirkt wie ein Routineeinsatz. Aber etwas stimmt nicht. Der Patient trägt Atemmaske, die drei Sanitäter tragen Atemmasken.

Sofort sind da Fragen. Unbequeme Fragen. Hat er das Coronavirus? Ist es schon hier? Rechnen die Experten also jeden ­Moment mit Corona-Infizierten? Muss man sich sorgen?

Das Kantonsspital Winterthur teilt gestern nur mit, dass es «noch keinen Corona-Verdachtsfall» habe. Die Fragen bleiben offen. Und mit ihnen wächst ein Gefühl. In Winterthur und anderswo. Angst.

Seit einigen Tagen breitet sie sich aus. Am Montagmorgen werden gar die Finanzmärkte infiziert. Die Börsen stürzen ab – der SMI verliert am Ende des ­Tages 1,6 Prozent, der DAX gar 2,7 Prozent. Besonders betroffen sind Firmen, die ihr Geld mit Reisen verdienen. Finster sieht es auch für kleinere Unternehmen aus: Weil China ein Verbot für Gruppenreisen erlassen hat, rechnet der Branchenverband Schweiz Tourismus mit einer Halbierung der Touristenzahlen. Wobei manche Gasthäuser in der Schweiz sowieso keine Gruppen aus China mehr wollen: «Würde sich eine chinesische Reisegruppe anmelden, würde ich absagen», sagt eine Luzerner Wirtin zu «20 Minuten».

Zürcher Triemlispital informiert heute

Andere machen dafür ein gutes Geschäft mit der Angst. Die Apotheker zum Beispiel. Wer die Amavita-Apotheke an der Zürcher Bahnhofstrasse betritt, sieht als Erstes ein Schild: «Masks» und «Sold out!».

Aus dem Hinterraum dringen Stimmen von Mitarbeitern: «24000 Stück haben sie in den letzten sechs Tagen verkauft.» Die Rede ist vom Konkurrenten auf der anderen Strassenseite, auch sie: ausverkauft, gelesen haben es die Mitarbeiter bei «20 Minuten», die Zeitung ist quasi der Schweizer Fiebermesser der 2019-nCoV-Hysterie. Corona geht viral.

Längst nicht alle am Coronavirus Erkrankten sind registriert Grafik vergrössern Gemäss offiziellen Angaben gibt es in China bislang 2825 Verdachtsfälle, 81 Menschen sind gestorben. Ausserhalb Chinas hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) insgesamt 29 Fälle in 10 Ländern bestätigt. Allerdings dürfte die Zahl aller Infizierten deutlich höher liegen. Einiges spricht dafür, dass es symptomlose und milde Fälle gibt, die gar nicht erfasst werden. Neil Ferguson, Forscher am Imperial College London, sprach im britischen «Guardian» davon, dass bereits 100'000 Menschen infiziert sein könnten. Der Berner Forscher Christian Althaus geht auch davon aus, dass deutlich mehr als die offiziell registrierten Erkrankten infiziert sind. «Eine Zahl zwischen 10'000 und 100'000 erscheint realistisch», sagt er. Doch die Lage in China sei sehr schwierig einzuschätzen. In Europa gibt es Verdachtsfälle – bestätigt sind bislang nur die drei Fälle in Frankreich. (beu)

Tatsächlich erlebt die Schweiz in diesen Tagen einen noch nie erlebten Run auf Schutzmasken. Amavita selbst will keine Zahlen nennen, doch der Lieferant hat offene Bestellungen in der Höhe des 20-fachen Jahresumsatzes. Er kommt mit liefern nicht nach. «Viele Leute haben das Gefühl, sie müssen sich schützen, und kaufen auf Vorrat», sagt Patrick Fehlmann von Amavita. Erst kamen vor allem asiatische Touristen – sie haben Angst, dass die Masken zu Hause bereits ausverkauft sind – doch mittlerweile sei das Verhältnis ausgeglichen, auch Einheimische würden sich eindecken, sagt Fehlmann. Und das obwohl das Bundesamt für Gesundheit keine Empfehlung für Schutzmasken abgegeben hat und Fachleute an ihrer Wirk­samkeit zweifeln. Aber wer hört schon auf die Experten?

Sie äussern sich nämlich in diesen Tagen mit grösster Sachlichkeit. Anders als bei der Vogel- und der Schweinegrippe hat die Weltgesundheitsorganisation WHO keinen globalen Notstand ausgerufen. Trotz 2800 bestätigten Corona-Infizierten und 81 Toten.

Wenn Experten nun von einer Überreaktion sprechen, dann leuchtet das ein – es liegt im Wesen der Angst.

Das Bundesamt für Gesundheit hielt sich bisher ebenfalls zurück. Es warnt nur gerade vor Reisen in die Quarantäne-Stadt Wuhan. Aufgrund des grossen Drucks hat das BAG nun aber für heute Dienstag einen Medientermin angesetzt. Heute wird auch das Zürcher Triemlispital darüber informieren, ob bei den zwei Verdachtsfällen, welche seit Sonntagabend beobachtet werden, das Coronavirus vorliegt.

Wenn nun Experten von einer Überreaktion sprechen, dann leuchtet das ein – es liegt im Wesen der Angst. Borwin Bandelow ist einer der renommiertesten Angstforscher Europas und kennt zwei Hauptgründe, weshalb die Welt gerade in Aufruhr ist. Die Gefahr ist erstens neu und zweitens unbeherrschbar. Es ist dabei unerheblich, ob es sich um einen Terroranschlag oder ein Virus handelt – das Hirn reagiert gleich.

«Angst entsteht in einem Teil des Hirnes, der schlecht in Statistik ist», sagt der Facharzt für Psychiatrie und meint den Bereich um die Amygdala. Dieser überschätzt Gefahren und macht den Menschen vorsichtig. Er bekommt Angst. In diesem Fall vor einem unbekannten Virus aus dem unbekannten Wuhan. Bandelow hat eine Vierwochenregel aufgestellt, so lange geht es gewöhnlich, bis sich der Mensch an eine neue Gefahr gewöhnt habe.

Schlechte Nachrichten produzieren Glückshormone

Aus diesem Grund werde auch der Einfluss der Medien überschätzt. «Der Mensch will in diesen Fällen Informationen», sagt Bandelow. «Hätte er das Gefühl, ihm werde was vorenthalten, wäre das auch nicht gut.» Kommt dazu, dass der Mensch ­schlechte Nachrichten lesen will. Studien zeigen, dass beim Lesen von Nachrichten wie über das Corona-Virus zwar Angsthormone ausgeschüttet werden, doch zugleich paradoxerweise noch mehr Endorphine, Glückshormone also. «Es ist wie beim Achterbahnfahren: Die Freude, nicht abzustürzen, überwiegt am Ende die Angst vor der Gefahr», sagt Bandelow und äussert dann doch noch eine kleine Medienkritik: «Die Tonalität der Zeitungen dürfte manchmal schon etwas gemässigter sein.»

«Ohne den Hype würde es sich nicht lohnen, einen Impfstoff zu entwickeln. Ohne Hysterie kein Profit.»Beda Stadler, Immunologe

Eine ähnliche Lust an der Angst stellt auch Beda ­Stadler fest. Der ehemalige Chef des Instituts für Immunologie an der Universität Bern findet die ­grassierende Angst vor dem Coronavirus zunächst einmal köstlich. Ausverkaufte Apotheken, fallende Börsenkurse? «Ja, ja», sagt Stadler. «Die Bilder, die uns seit letzter Woche aus China erreichen, sind präzis auf unsere Netflix-Killervirus-Fantasie abgestimmt. Sie wirken.»

Mit der realen Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, habe das nichts zu tun, sagt Stadler. Die Ansteckungsgefahr sei wohl geringer als bei einer normalen Grippe. Eher liege ein PR-Manöver der Regierung von Xi Jinping vor. Die Chinesen hätten das Virus als Erste sequenziert und ihre Erkenntnisse mit der ganzen Welt geteilt. Das sei schon mal ein wissenschaftlicher Sieg. «Mit den Bildern ihres entschlossenen Eingreifens in Wuhan will China nun auch einen Imageschaden abwenden und das Konsumentenvertrauen sichern.»

Angeheizt werde die Aufregung um das Coronavirus auch von der Pharmaindustrie, sagt Stadler. «Ohne diesen Hype würde es sich nicht lohnen, einen Impfstoff zu entwickeln, weil sich niemand impfen lassen würde. Ohne Hysterie kein Profit.»

Das Ergebnis sei dennoch sehr problematisch, sagt Stadler. «Die Menschen gewöhnen sich schnell an alles, auch an Panik. Das führt dazu, dass sie beim nächsten ­Virus unvorsichtiger sind, auch wenn das dann genau der gefährliche Erreger ist.»