Die verlorene Ehre des Polizisten M.

In Polizeikreisen galt Gerhard Müller als erfahrener und umsichtiger Ermittler. Der Zürcher Kantonspolizist kämpfte gegen internationalen Drogen- und Menschenhandel. Müller (sein Name ist geändert) kannte sich zudem wie nur wenige andere in der Szene der radikalen Islamisten rund um die Winterthurer An’Nur-Moschee aus. Er war Anfang 2017 an der Verhaftung mehrerer Salafisten in Winterthur beteiligt. Kurz danach klickten bei Müller selbst die Handschellen.

Der Zürcher Ermittler ist zwar längst wieder frei, als Polizist darf er aber nicht mehr tätig sein. Seit seiner Verhaftung am 9. April 2017 ist er freigestellt. «Im Sinne einer vorsorglichen Massnahme», wie die Kantonspolizei damals feststellte. Bis heute lastet auf Müller der Verdacht der Korruption. Am 7. Januar 2019 hat die Zürcher Staatsanwaltschaft Anklage wegen passiver Bestechung, Vorteilsannahme, Amtsgeheimnisverletzung und Amtsmissbrauch erhoben. Der Prozess soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Für Müller gilt die Unschuldsvermutung. Er soll in der Untersuchung die Vorwürfe bestritten haben. Sein Anwalt Peter Bettoni will sich nicht äussern.

Deckname Nina

Müller liess sich in eine Affäre hineinziehen, die über den Aufgabenbereich eines Kantonspolizisten weit hinausging. Er tauchte in die Welt der Privatdetektive ein, die im Dienste undurchsichtiger Auftraggeber versuchen, mit Tricks und Schmiergeld von der Justiz und der Politik sensible Informationen zu bekommen. Es geht um Ermittlungen im Westen gegen schwerreiche Verdächtige aus Osteuropa.

Müller ist dabei nicht der einzige Polizist unter Verdacht: In Österreich wird gegen einen Nachrichtendienstler ermittelt, in Deutschland wurde ein Kriminalhauptkommissar bereits verurteilt. Sie hatten, ebenso wie Müller, Kontakt zu einer besonders umtriebigen, aber auch besonders umstrittenen Person im Geschäft der Nachrichtenbeschaffung – zu Christina Wilkening.

Die heute 71-jährige Wilkening wuchs in der DDR auf und war dort unter dem Decknamen Nina für die Staatssicherheit tätig. Nach der Wende schrieb sie zwei Bücher über die Stasi, wandte sich aber bald wieder der Spionage zu, dieses Mal auf eigene Rechnung für Konzerne, Oligarchen, Rechtsanwälte oder Politiker, vor allem im Osten Europas. So etwa wollte sie für den rumänischen Rohstoffkonzern Petrom Öldiebstähle aufklären.

Beim Zürcher Fall lässt sich besonders gut nachzeichnen, wie Agentin Nina vorging: bedächtig, aber sehr gezielt.

Trotz ihrer sattsam bekannten Stasi-Vergangenheit schaffte es Wilkening immer wieder, an namhafte Persönlichkeiten und Amtsträger heranzukommen, das Vertrauen von Geheimnisträgern zu gewinnen und sechsstellige Summen als Vorauszahlung zu kassieren. Die Ergebnisse ihrer Ermittlungen entsprachen allerdings eher selten den Erwartungen der Auftraggeber. Und der letzte Auftrag brachte Wilkening in ein deutsches Gefängnis.

Wilkening hatte im Fall des ukrainischen Oligarchen Dimitri Firtasch ermittelt, der über die in Zug domizilierte Firma Rosukrenergo den ukrainischen Ölhandel kontrollierte. In den USA wird Firtasch wegen des Vorwurfs der Bestechung gesucht. Agentin Nina heuerte einen deutschen Kriminalhauptkommissar an: Er sollte herausfinden, was die amerikanische Justiz gegen Firtasch in der Hand hatte. Die illegalen Nachforschungen des deutschen Polizisten flogen auf, er und seine Auftraggeberin wurden verhaftet. Bei Verhören in Deutschland erzählte Wilkening alias Nina dann auch über ihre Kontakte zum Schweizer Polizisten Müller. Der Grund: Die deutschen Ermittler hatten zuvor ihre Buchhaltung ausgewertet und Zahlungen von einigen Tausend Euro an Müller gefunden. Gerade beim Zürcher Fall lässt sich nun besonders gut nachzeichnen, wie Agentin Nina vorging: bedächtig, aber sehr gezielt.

Es begann im Oktober 2012: Bei einer Wiener Tagung zu Wirtschaftskriminalität trat Wilkening an einen Schweizer Referenten heran, eine grosse Nummer im Bereich Privatermittlungen. Sie verfügte angeblich über Informationen zu einem Drogenfall, der die Schweiz betraf. Der Redner konnte mit der Frage nichts anfangen, schickte Wilkening aber weiter zu Gerhard Müller, den er aus gemeinsamen Polizeizeiten kannte.

«Anfüttern»

Wilkening traf den Kantonspolizisten und führte «sehr interessante politische Gespräche» über Kosovo, die Ukraine und die organisierte Kriminalität, wie sie später aussagte. Fortan reiste die Nachrichtenhändlerin immer wieder nach Zürich. Sie brachte Müller Informationen mit, stellte Fragen zu Fällen, die sie beschäftigten. Aus heutiger Sicht war es ein Vorspiel, um Müller freundlich zu stimmen. «Anfüttern» sagen Polizisten dazu.

Anfänglich sei Müller «nett, aber sehr reserviert» gewesen, erzählte Wilkening den deutschen Fahndern. Bei ihren Fällen habe er nicht weiterhelfen können oder wollen. Dennoch wollte sie ihn «nicht ganz vom Haken lassen». Bei weiteren Treffen in Zürcher Hotellobbys und Restaurants sei eine «sehr positive und freundschaftliche Beziehung» entstanden.

Irgendwann, so sagte Wilkening aus, habe sie dem Kantonspolizisten einen Abklärungsauftrag erteilt. Verwertbare Resultate habe Müller nicht gebracht. Trotzdem habe sie ihm ein Couvert mit Bargeld zugesteckt. Der Polizist sei überrascht gewesen, habe sich geziert, aber das Geld doch genommen. Sollte Wilkenings Schilderung stimmen, war er damit endgültig angefüttert.

Bald schon kam Wilkening auf ihr Hauptanliegen zu sprechen: Gegen den ukrainischen Politiker Mykola Martynenko laufen Ermittlungen in seiner Heimat, in Tschechien und in der Schweiz. Wilkening sollte eine Gegenstrategie für den Ukrainer ausarbeiten und brauchte dazu Informationen über den Stand der Ermittlungen. Delta nannte sie dieses Projekt. Jetzt hoffte sie, dass Müller ihr helfen könnte.

Seltsames Millionenangebot

Als Vorsitzender der parlamentarischen Energiekommission vergab der 58-jährige Martynenko einen milliardenschweren Auftrag zur Modernisierung ukrainischer Kernkraftwerke an die tschechische Firma Skoda JS. 30 Millionen Franken Schmiergeld sollen dafür auf seine Schweizer Konten geflossen sein. Die Bundesanwaltschaft liess das Vermögen 2013 einfrieren und eröffnete ein Strafverfahren: Verdacht der Bestechung fremder Amtsträger und der qualifizierten Geldwäscherei. Martynenko wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Zu Beginn des Projekts Delta versuchte Wilkening vergeblich, an den Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber heranzukommen. Für Laubers Mitarbeiter, der den Fall Martynenko führt, seien ihr von ukrainischer Seite «zwei bis vier Millionen angeboten» worden, sagte Wilkening später aus. Sie habe das abgelehnt. Unklar blieb, was genau damit gemeint war.

Gerhard Müller lieferte Wilkening vor allem Informationen zum Fall Martynenko, die so ähnlich zuvor in der Presse zu lesen waren. Allerdings habe Müller auch die geschützte Privatadresse des fallführenden Staatsanwaltes des Bundes beschafft, so der schwerste Vorwurf in der Zürcher Strafuntersuchung. Zudem soll Müller einen Ermittler der Bundeskriminalpolizei angegangen haben, der sich mit Martynenkos Korruptionsfall beschäftigte.

Ist es denkbar, dass ein Zürcher Polizist für den Bruchteil seines Gehalts seinen Beruf und sein Ansehen aufs Spiel setzt?

Wilkening sagte aus, sie habe Müller für das Projekt Delta 2500 Euro zugesteckt. Aber stimmen ihre Angaben überhaupt? Ist es denkbar, dass ein Zürcher Polizist für den Bruchteil seines Polizistengehalts seinen Beruf und sein Ansehen aufs Spiel setzt? Ob sich Müller wirklich korrumpieren liess oder rechtzeitig die Reissleine zog, muss nun das Gericht entscheiden.

Projekt Delta scheint wenig gebracht zu haben. In der Schweiz sei das Strafverfahren auf einen zweiten ukrainischen Staatsbürger ausgeweitet worden und befinde sich «in der Schlussphase», teilt die Bundesanwaltschaft mit. In seiner Heimat Ukraine wurde Martynenko 2017 verhaftet, aber gleich wieder freigelassen. Seither läuft der Prozess gegen ihn. Im Januar 2019 präsentierte die Anklage ein Dokument der Schweizer Fortis Banque Suisse, das Martynenko als Eigentümer einer Offshore-Gesellschaft ausweist. Der Angeklagte bezeichnet das Papier als Fälschung.

Martynenko ist weiterhin politisch aktiv. Ex-Regierungschefin Julija Timoschenko, die Präsidentin werden will, soll ihn in ihr Team berufen haben.

Christina Wilkening wurde in Deutschland wegen Bestechung eines Polizisten verurteilt. In der Schweiz läuft kein Strafverfahren gegen sie. Vor Gericht wird Gerhard Müller allein um seine Ehre als Polizist kämpfen.

