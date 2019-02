EU streicht Schweizer NGOs über 50 Millionen Franken

Zehn Schweizer Nichtregierungsorganisationen (NGO), die in Krisengebieten humanitäre Hilfe leisten, haben kurz vor Weihnachten unerfreuliche Post aus Brüssel bekommen. Wie SRF schreibt, hat die EU-Kommission ihnen mitgeteilt, dass sie ab dem neuen Jahr keine europäischen Gelder mehr erhalten. Die Begründung: Die rechtliche Grundlage reiche nicht mehr aus. Betroffen sind unter anderem Caritas, World Vision oder Médecins Sans Frontières Schweiz. Vergangenes Jahr hatten die NGOs über 50 Millionen Euro erhalten.

Felix Gnehm, Direktor von Solidar Suisse, hat ebenfalls einen solchen Brief erhalten. Zu SRF sagt er, dass es ein kleiner Schock gewesen sei. Zwar hätten sie gewusst, dass die EU derzeit im Rahmen von Brexit überprüfe, wie die Kooperation mit Schweizer Organisationen künftig sein werde. «Aber wir hätten das nicht so schnell, so unmittelbar und so prompt erwartet.»

Laut SRF könnte der Entscheid einen grösseren politischen Kontext haben. Die Diskussionen über diesen Entscheid endeten in der EU-Verwaltung mit einem Streit. Dies würden Dokumente belegen. Während die Generaldirektion, die zuständig für humanitäre Hilfe ist, die Zusammenarbeit nicht beenden wollte, setzte sich der juristische Dienst rund um Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker durch.

Übernahme von 20 Minuten, bearbeitet durch zuonline.ch. (TA)