Bahnwagen entgleist im Berner Oberland

Leserbilder zeigen einen Bahnwagen, der offenbar auf der Seite neben den Gleisen liegt. «Der Triebwagen ist kurz nach der Station Boden entgleist», erklärt ein Leser-Reporter. Die Rega, mehrere Krankenwagen und Polizei stünden im Einsatz.

Die Polizei bestätigt einen Unfall bei der Lenk im Berner Oberland. Mehrere Personen wurden nach ersten Angaben verletzt. Gemäss aktuellem Stand sei niemand mehr im Zug, hiess es weiter. Der Einsatz sei noch im Gang. Warum der Bahnwagen am Mittag entgleiste, ist noch nicht bekannt.

An der Lenk will Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Mittwochnachmittag das 77. Jugendskilager eröffnen. Aufgrund der böenartigen Winde mit starkem Regenschauer wurde die Feier bereits vom Kronenplatz in die Mehrzweckhalle des Simmentaler Dorfes verlegt. (woz/SDA)