Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Abu Ramadan

Der Vorprediger Abu Ramadan soll in der Bieler Ar'Rahman-Moschee zu Gewalt aufgerufen haben: «Allah, ich bitte dich, die Feinde unserer Religion zu vernichten, vernichte die Juden, die Christen und die Hindus und die Russen und die Schiiten. Gott, ich bitte dich, sie alle zu vernichten und dem Islam seinen alten Ruhm zurückzugeben.» Die Justiz liess den 64-Jährigen bislang gewähren.

Wie der «Blick» nun berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland nun doch reagiert und eine Voruntersuchung eingeleitet. Sprecher Christof Scheuer hat gegenüber der Zeitung bestätigt: «Wir prüfen nun den Sachverhalt auf seine strafrechtliche Relevanz hin.»

Ein eigentliches Strafverfahren ist demnach bisher aber nicht eröffnet worden. Eine anonyme Anzeige soll zur Kehrwende geführt haben. Details sind nicht bekannt. Laut dem «Blick» soll es eine Tonbandaufzeichnung der Predigten geben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt dies nicht.

Abu Ramadan selbst bestreitet die Vorwürfe und gibt in einem Artikel des «Tages-Anzeigers» dem Übersetzer die Schuld.

Der Mann reiste im Oktober 1998 als Flüchtling in die Schweiz ein. Den Asylstatus erhielt er 2001. Heute hat er den Ausweis C. Das Staatssekretariat für Migration widerrief die Asyl- und Flüchtlingseigenschaft des langjährigen Sozialhilfebezügers, weil der Mann angeblich im Besitze eines libyschen Passes und bereits mehrmals in sein Heimatland zurückgereist ist. (chk/sda)