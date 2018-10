Der Fall Khashoggi erschüttert die Schweizer Politik. Wie sehr, das zeigt sich zum Beispiel an Walter Müller, einem der härtesten Falken unter der Bundeshauskuppel. Der 70-jährige FDP-Nationalrat und einstige Oberleutnant aus dem St. Galler Rheintal kämpft seit 15 Jahren in Bern für höhere Armeeausgaben und eine stärkere aussenpolitische Zurückhaltung des Bundesrats.

Nach dem Mord am Dissidenten Jamal Khashoggi jedoch ­fordert selbst Walter Müller die Landesregierung auf, rasch und entschlossen zu reagieren. Wenn sich bestätige, dass Khashoggi in einer organisierten Hinrichtung vom saudischen Staat aus dem Weg geräumt worden sei, so sei das völlig inakzeptabel. «Dann können wir nicht einfach zur ­Tagesordnung übergehen. Dann braucht es harte Schritte», so Müller.

Wie aber könnte die Schweiz Saudiarabien bestrafen? Welche Instrumente stehen der Politik auf die Schnelle zur Verfügung? Und macht eine isolierte Aktion eines europäischen Kleinstaates überhaupt Sinn?

Freisinnige für Exportstopp

Die meistdiskutierte Massnahme ist in Bundesbern derzeit ein Stopp der Waffenausfuhren nach Saudiarabien. SP-Präsident Christian Levrat hatte diesen am Wochenende gefordert. Nachdem gestern Morgen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihrerseits ein sofortiges Ausfuhrembargo angekündigt hatte, stiess die Idee auch in der CVP und im Freisinn auf Sympathie. Bis die Ereignisse in Istanbul aufgeklärt seien, wäre es gut, Waffenausfuhren zu blockieren, sagte FDP-Sicherheitspolitikerin Corina Eichenberger gegenüber Radio SRF. Ihr Parteikollege Walter Müller pflichtete ihr bei: «Es ist völlig klar, dass man keine Waffen mehr liefern darf.»

Allerdings hält sich die Wirkung dieser Massnahme in überschaubaren Grenzen. Seit Ausbruch des Jemen-Konflikts hat die Schweiz nur noch sehr zurückhaltend Waffenlieferungen an Saudiarabien bewilligt. Es würden lediglich Ersatzteile und Munition für früher gelieferte Flugabwehrsysteme sowie Handfeuerwaffen zum privaten Gebrauch bewilligt, erklärt ein Sprecher des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco. Saudiarabien sei für Schweizer Rüstungsgüter «quasi geschlossen». Der Wert der Ausfuhren betrug in den letzten Jahren nur wenige Millionen Franken.

Wie Recherchen von zuonline.ch zeigen, denkt man in der Bundesverwaltung auch darüber nach, den soeben gestarteten Finanzdialog mit Saudiarabien auf Eis zu legen. Im Februar 2018 hatte sich Jörg Gasser, Staatssekretär für internationale Finanzfragen, mit der saudischen Regierung darauf verständigt, sich künftig enger abzustimmen beim Zugang zu den jeweiligen Finanzmärkten und bei der Umsetzung globaler Standards in Finanzfragen. Unter anderem sollte für Schweizer Bankinstitute der Markteintritt in Saudiarabien erleichtert werden.

Schatten über dem Dialog

Der Auftakt zu diesem Dialog hätte nächstes Jahr stattfinden sollen. Jetzt macht Bern einen halben Schritt zurück. Ob der geplante Dialog starte, werde «im Lichte der jüngsten Entwicklungen» zu gegebener Zeit beurteilt, sagt Frank Wettstein, Sprecher des SIF, gestern auf Anfrage. Abgesagt wird möglicherweise auch ein Besuch von Finanzminister Ueli Maurer in Riad, der für kommendes Jahr vorgesehen war.

Der Bundesrat hält sich vorläufig noch bedeckt bezüglich Strafaktionen gegen Saudiarabien. An der morgigen Sitzung werden die jüngsten Ereignisse im Fall Khashoggi gemäss mehreren Personen sicher diskutiert. Von sich aus dürfte der Bundesrat aber kaum scharfe Massnahmen ergreifen. Er legt Wert darauf, dass seine Schritte international abgestimmt sind.

Sollte der UNO-Sicherheitsrat Sanktionen beschliessen, würde die Schweiz diese umsetzen. Bei EU-Sanktionen werde der Bundesrat prüfen, ob die Schweiz sich anschliesse, teilte Staatssekretärin Pascale Baeriswyl gestern mit. «Zunächst muss aber geklärt werden, unter welchen Umständen Herr Khashoggi gestorben ist.»

Damit dies geschieht, hat das Aussendepartement EDA den Botschafter Saudiarabiens einbestellt. Man habe von ihm «eine gründliche, glaubwürdige und transparente Untersuchung der Todesumstände» gefordert, so Baeriswyl. Der Botschafter habe eine entsprechende Untersuchung in Aussicht gestellt.

