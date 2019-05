Fake News von der «Weltwoche»

Es ist schweres Geschütz, das die «Weltwoche» in ihrer neuesten Ausgabe auffährt. Der Bundesrat, so schreibt das Blatt, habe eine vom Parlament beschlossene Gesetzesverschärfung soeben «in ihr Gegenteil verkehrt». Anstatt – wie vom Parlament im Dezember beschlossen – Heimatreisen von Flüchtlingen zu unterbinden, wolle die Landesregierung solche Reisen jetzt auf dem Verordnungsweg erleichtern.

Der angebliche Gesetzesbruch der Landesregierung belegt für die «Weltwoche», wie kaputt das Schweizer Asylsystem schon sei: «Der Bundesrat bestätigt mit seinem juristischen Schildbürgerstreich, was vielen schon lange schwant: Mit echter Verfolgung hat unser Asylwesen nur am Rand zu tun.»

«Vollversorgung in der Schweiz, Ferien in Eritrea» schreibt die «Weltwoche» im Bild zum Artikel. Screenshot: weltwoche.ch

Das Problem ist nur: Der ganze Artikel der «Weltwoche» basiert auf der falschen Interpretation einer Verordnung. Trotzdem wird der Artikel auf Twitter sogar Nationalratsmitgliedern wie Barbara Steinemann (SVP/ZH) weiterverbreitet, immerhin Mitglied der für das Asyldossier zuständigen Parlamentskommission. In den sozialen Medien sorgt der Artikel für empörte Kommentare von Leuten, die die Falschdarstellung für bare Münze nehmen.

Morgen in der neuen @Weltwoche Das Ziel, die Asylpolitik etwas glaubwürdiger zu machen, hat der Bundesrat klar verfehlt: Rundumversorgung in der Schweiz, zwischendurch ganz legal ins Land, wo man angeblich verfolgt ist pic.twitter.com/eoywh4VGbF — Barbara Steinemann (@BabaSteinemann) 8. Mai 2019

Worum geht es genau?

In den letzten Jahren gab es immer wieder Berichte, wonach gewisse Flüchtlinge in ihr Herkunftsland zurückreisen, um dort Ferien zu verbringen oder Verwandte zu besuchen, obwohl sie doch in ihrer angeblich Heimat verfolgt werden. Um solche Missbräuche zu stoppen, hat das Parlament am 14. Dezember 2018 das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das Asylgesetz in zwei Punkten verschärft.

Erstens beschloss das Parlament eine Umkehr der Beweislast. Anerkannten Flüchtlingen war es schon unter dem alten Gesetz verboten, in ihr Herkunftsland zurückzureisen. Wer es trotzdem tat, riskierte schon bisher seinen Flüchtlingsstatus. Allein im Jahr 2018 hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) wegen solcher Reisen 214 Flüchtlingen ihren Status aberkannt. Allerdings machen solche Rückreisenden manchmal geltend, sie seien zur Reise gezwungen worden. Bisher mussten in solchen Fällen die Migrationsbehörden beweisen, dass die Flüchtlinge log. Neu liegt es an ihnen, den Zwang zu beweisen.

Zweitens beschloss das Parlament, auch sogenannten Umwegreisen einen Riegel zu schieben. Es gab und gibt Flüchtlinge, die in ein Nachbarland ihrer Heimat fliegen und von dort auf dem Landweg weiterreisen. Neu kann das Staatssekretariat für Migration auch solche Umwegreisen verbieten. Ein Beispiel: Es kann das Reiseverbot für eritreische Flüchtlinge auf die Nachbarländer oder andere Drittstaaten ausweiten, also zum Beispiel auf Sudan und Äthiopien. Für Reisen in solche Drittstaaten sieht das Parlament aber Ausnahmen vor, «wenn dafür wichtige Gründe vorliegen». So steht es im vom Parlament beschlossenen Artikel 59c des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG).

Worin besteht die Fake News der «Weltwoche»?

Diese «wichtigen Gründe» hat der Bundesrat nun am letzten Mittwoch in einer Verordnung definiert und in eine Vernehmlassung geschickt. Wichtige Gründe laut dem Verordnungsentwurf sind: Eine schwere Erkrankung, ein schwerer Unfall, der Tod oder die Heirat eines Mitglieds der engeren Familie. Oder die Geburt eines Kindes.

Der Bundesrat hat also nicht – wie die «Weltwoche» behauptet – «die Verschärfungen des Parlaments «in ihr Gegenteil verkehrt», sondern lediglich den Gesetzesauftrag des Parlaments konkretisiert. Zentral ist, dass für anerkannte Flüchtlinge Reisen ins Heimatland schon bisher verboten waren und weiterhin verboten bleiben. Es ist also falsch, dass der Bundesrat «Flüchtlinge ganz legal in ihre Heimatländer zurückreisen lassen will», wie die «Weltwoche» schreibt und auf dieser Behauptung einen ganzen Artikel gegen das Asylwesen aufbaut.

All diese Fakten kann jeder Interessierte nachlesen im Artikel 59c des Ausländer- und Integrationsgesetzes sowie im Artikel 9a des Entwurfs der Verordnung über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen.

Die gleiche Falschinterpretation des Verordnungsentwurfs kommunizierte vor einer Woche auch die SVP Schweiz in einer Medienmitteilung. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi verbreitete das Partei-Communiqué über seinen persönlichen Twitteraccount weiter und kommentierte empört: «Die SVP ist entsetzt: Der Bundesrat will Heimatreisen von Flüchtlingen erlauben.»

Die SVP ist entsetzt: Der Bundesrat will Heimatreisen von Flüchtlingen erlauben: https://t.co/grtRGd6nLP via @SVPch — Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) 1. Mai 2019

Inzwischen hat die SVP Schweiz ihr Communiqué auf ihrer Website still und heimlich korrigiert. Aeschis inhaltlich ebenso falscher Tweet hingegen steht unverändert in seinem Twitter-Profil und wurde dort rege geteilt und kommentiert.

Roger Köppel, «Weltwoche»-Chefredaktor, SVP-Nationalrat und Zürcher Ständeratskandidat, wollte den Fall auf Anfrage nicht kommentieren. «Die ‹Weltwoche› prüft fundierte Beanstandungen immer. Wo nötig, korrigieren wir.» Für allfällige Fehler, sagt Köppel, trage er als Chefredaktor und Eigentümer «sowieso die letzte Verantwortung». (Redaktion Tamedia)