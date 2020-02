Fleissiger als ihr Toni, besser als Martullo-Blocher

Wäre Esther Friedli eine Feministin, sie hätte sich wohl zünftig aufgeregt: «Toni Brunner verhilft Partnerin zu Wahlsieg», titelte der Boulevard, als die 42-Jährige im letzten Herbst den Sprung in den Nationalrat schaffte. Doch Esther Friedli will erstens keine Feministin sein, und zweitens kommt ihre politische Karriere, Schlagzeilen hin oder her, ziemlich flott voran.

Wenn die SVP ihren Abstimmungskampf zur Kündigungsinitiative startet, laufen die Fäden bei Friedli zusammen. Zusammen mit ihrem Schwyzer Parteikollegen Marcel Dettling leitet sie die Kampagne. Für die Partei ist es die wichtigste Abstimmung seit Jahren – berührt sie doch den Kern der modernen SVP.

Am 17. Mai wird sich zeigen, ob das Stimmvolk der Kündigung der Personenfreizügigkeit zustimmt und so zu Ende bringt, was aus Sicht der SVP mit der sanft umgesetzten Masseneinwanderungsinitiative nicht gelang. Eine ­Niederlage träfe die Partei, die in den letzten Jahren von einer Wahl- oder ­Abstimmungsschlappe in die nächste geschlittert ist, mitten ins Herz.

Lob ist ihr unangenehm

Man möchte nicht in Friedlis Haut ­stecken. Gemäss einer ersten Umfrage lehnen 58 Prozent der Stimmberechtigten das Volksbegehren ab, das Getöse um die Suche nach einem neuen SVP-Chef übertönt den Kampagnenstart.

Doch die gebürtige Bernerin scheint unbekümmert, als sie im «Haus der Freiheit» im Toggenburg in Jeans und Turnschuhen zum Gespräch empfängt. «Bei der Masseneinwanderungsinitiative hat am Anfang auch niemand an eine Annahme geglaubt», sagt Friedli. Und man wisse ja, wie das heraus­gekommen sei. «Die Leute merken, dass es eng wird in der Schweiz, auf den Strassen, in den Zügen.» Die Unterstützung aus der Basis sei jedenfalls «gewaltig»: «Bereits haben unsere Mitglieder über 7000 Plakate bestellt, um auf ihren privaten Grundstücken für die ­Initiative zu werben.»

Der Landgasthof in Ebnat-Kappel, den Friedli zusammen mit Partner Toni Brunner führt, ist gut besucht. Der ­ehemalige SVP-Chef degustiert am Nebentisch mit Gästen ein neues Bier aus der Region und begrüsst jeden Neu­ankömmling so euphorisch, als handle es sich um ein lange verschollenes Familienmitglied.

Auch Friedli, die im Vergleich dazu ruhig, fast schon zaghaft auftritt, schüttelt fleissig Hände. Beim Abschied raunt ihr ein Stammgast zu: «Du machst das gut, Herr Rösti hat dich gestern im Fernsehen gerühmt.» Das Lob ist Friedli sichtlich unangenehm. Vorschuss­lorbeeren möge sie nicht so, lässt sie den Mann wissen. Doch Friedli, das wird im Gespräch mit Parteikollegen klar, gilt in der SVP gleich in mehrerer Hinsicht als Hoffnungsträgerin.

«Esther ist fleissiger und disziplinierter als ich. Wenn sie will, kann sie alles

erreichen.»Toni Brunner

Partner von Esther Friedli und

ehemaliger SVP-Parteipräsident

Da wäre einmal das Vakuum, das die stellvertretende Generalsekretärin ­Silvia Bär mit ihrem Abgang Ende 2019 hinterlassen hat. Bär war in vergangenen Kampagnen der SVP die dominante ­Figur. Die studierte Politologin Friedli scheint geradezu prädestiniert zu sein, diese Lücke zu füllen.

Die gebürtige Bernerin bringt die ­Erfahrung aus zwei grossen PR-Agenturen mit. Sie war sechs Jahre lang ­Generalsekretärin im St. Galler Bildungs­departement, organisierte als selbstständige Politikberaterin bereits mehrere SVP-Kampagnen und leitete 2015 den Wahlkampf von Roger Köppel, der ihn zum bestgewählten Nationalrat der Geschichte machte. Zudem kennt sie als langjährige Partnerin von Brunner die Anatomie der Partei und hat einen guten Draht zur SVP-Spitze. So erhielt sie nach ihrer Wahl in den Nationalrat auf Anhieb einen Platz in der begehrten Wirtschaftskommission, die amtsältere Fraktionskollegin Diana Gutjahr hatte das Nachsehen.

Im Nationalratssaal sitzt Friedli nicht – wie die Ratsneulinge – in den vorderen Reihen, sondern auf einem der guten Plätze, «in der Nähe der Macht», wie Roger Köppels «Weltwoche» bemerkte. Vielsagend fragte das Blatt: «Ist Friedlis Sitzplatz bereits ein Zeichen für höhere Weihen?»

Die «bessere» Bundesrätin?

Die SVP weiss, dass es ihr gut anstünde, bei einer nächsten Vakanz im Bundesrat eine Kandidatin zu ­portieren. Der Name von Magdalena Martullo-Blocher fällt in diesem Zusammenhang häufig, allerdings gilt sie in grossen Teilen des Parlaments als Reizfigur. Hinter vorgehaltener Hand bezeichnen deshalb einige Esther Friedli bereits als die «bessere Wahl».

Auch nach der Rücktrittsankündigung von Parteipräsident Albert Rösti dauerte es nicht lange, bis Friedlis Name ins Spiel gebracht wurde. Falls sie geschmeichelt war, liess sie es sich nicht anmerken. Sie sagte kurz und schmerzlos ab. «Im Kampagnenbereich und in der Basisarbeit bringe ich mein Know-how gerne ein, alles andere ist für mich im Moment kein Thema», sagt sie dazu.

Es ist eine erstaunliche Karriere für jemanden, der erst seit kurzem SVP-Mitglied ist. 2016 trat Friedli der Partei über Nacht bei, damit sie für die St. Galler SVP in den Regierungsrats-Wahlkampf steigen konnte. Den Sitz holte sie zwar nicht, fuhr aber einen Achtungserfolg ein: Als Zweitplatzierte machte sie nur 5700 Stimmen weniger als FDP-Mann Marc Mächler, der als haushoher Favorit ins Rennen gegangen war.

Thomas Matter, Esther Friedli, Toni Brunner und Christoph Blocher beim Wahlauftakt der St. Galler SVP im August 2019 in Nesslau. Foto: Gian Ehrenzeller, Keystone

Ihre politischen Wurzeln hat die ehemalige Ministrantin in der CVP. In ihrer Heimatgemeinde im bernischen Worb sass sie schon mit 19 Jahren für die ­Jungen Christdemokraten im Grossen Gemeinderat, wirkte an vorderster Front im nationalen Vorstand der Jungpartei mit. Die Mutter war wie sie Christdemokratin, der Vater in der SVP.

Béatrice Wertli, eine Weggefährtin Friedlis und bis vor zwei Jahren CVP-Generalsekretärin, erinnert sich: ­«Esther hat mich damals beeindruckt. Sie war eine progressive, mutige, feministische junge Frau, die viele, gerade junge Frauen, empowert hat.» Friedli stand ­damals für die Fristenlösung ein, die Frauen bis zur 12. Woche einen Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Als Feministin sah sie sich selber zwar nie («Gleichstellung ist nichts, was man verordnen kann»), aber auch heute ist sie noch gesellschafts­liberaler als die meisten in ihrer Partei und befürwortet etwa die Ehe für alle oder die Legalisierung des Cannabiskonsums für Erwachsene.

«Jede Frau möchte erobert werden»

Friedli hat nach eigenen Angaben nie gekifft, sie verliere die Kontrolle ungern. Dennoch drehte sich ihr erstes Gespräch mit Toni Brunner um dieses Thema.

Es war 1996, die 19-jährige Gymnasiastin Esther begleitete ihren Vater in ihrem Heimatort an eine Veranstaltung der SVP. Brunner, damals gerade zum jüngsten Nationalrat der Schweiz gewählt, trat als Redner auf. Mit seiner restriktiven Haltung in der Drogenpolitik war Friedli so gar nicht einverstanden, sie geigte ihm die Meinung.

Rund ein Jahr später wurden die beiden ein Paar. «Toni hat lange gepickelt und alle Register gezogen, die ein junger Mann ziehen kann», lacht Friedli. Als sie in den Sommerferien bei den Parlamentsdiensten arbeitete, bestellte der Jungnationalrat Unterlagen am Laufmeter – Hauptsache, er sah seine Esther. «Es war schön, dass er sich so ins Zeug gelegt hat. Jede Frau möchte doch erobert werden», meint Friedli.

Toni Brunner, damals SVP-Präsident mit Esther Friedli am Opernball im März 2008 in Zürich. Foto: Eddy Risch, Keystone

Einen Liebesbrief aus dieser Zeit machte sie im Regierungsratswahlkampf vor vier Jahren medienwirksam in der «Schweizer Illustrierten» publik. «Bitte, bitte, bleib, wie Du bist, ich bin halt, wie ich bin», hatte der junge Brunner getextet und mit Farbstiften ein ­rotes Herz, ein gelbes Sünneli und ein grünes Kleeblatt aufs Papier gemalt. Inzwischen sind die beiden mehr als ihr halbes Leben ein Paar, vor zwölf Jahren zog Friedli zu Brunner ins Toggenburg. Dem traditionellen Familienbild entsprechen die beiden, unverheiratet und kinderlos, nicht, «aber für uns stimmt es so».

Unglaublich stolz sei er auf seine Esther, sagt Brunner nach erfolgter Bierdegustation und wird dabei kurz ganz ernst. Mit der Kampagne komme eine harte Zeit auf sie zu, schon jetzt sei sie fast jeden Abend unterwegs in den ­Kantonen. «Esther ist fleissiger und disziplinierter als ich. Wenn sie will, kann sie alles erreichen in der Schweizer Politik.» Wie er sie kenne, sei ihr ihre Freiheit und die Zeit im Gasthof aber wichtiger als der Ruhm. «Das Schöne ist: Sie ist keine Überehrgeizige.»