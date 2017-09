Flugzeug der Schweizer Armee von Radar verschwunden

Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Armee ist am Dienstagmorgen von den Radarschirmen verschwunden. Das Flugzeug war in Payerne gestartet und kam nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Locarno an, wie die Armee mitteilte.

Über das Schicksal des Flugzeugs und des Piloten lagen zunächst keine Angaben vor. Die Suche läuft auf Hochtouren.

Seit heute Morgen wird eine PC-7 vermisst. Die Suche nach der vermissten Maschine und ihrem Piloten läuft. https://t.co/p1rj9k1pvv — VBS - DDPS (@vbs_ddps) 12. September 2017

