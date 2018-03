Fünf Männer nach Raserunfall festgenommen

In der Stadt Zürich ist es am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage bekannt gab, sind bei einer Kollision an der Hardturmstrasse drei Personen mittelschwer bis schwer verletzt worden. Alle fünf Beteiligten sind in Gewahrsam genommen worden.

Im schwarzen Mercedes befanden sich laut einem Leserreporter vier Personen. Der Fahrer habe das Fahrzeug aus eigenen Kräften verlassen können, sein Gesicht sei aber blutüberströmt gewesen, so der Leserreporter. Ein anderer Leser widerspricht, der Fahrer habe aus dem Auto getragen werden müssen.

Deutlich schlimmer verletzt sei der Mitfahrer gewesen: «Er war bewusstlos und man sah einen offenen Knochenbruch.» Zwei weitere Personen auf den hinteren Sitzen sollen laut Augenzeuge offenbar keine gravierenden Verletzungen davongetragen haben.

Mindestens ein Mann wurde nach dem Unfall von der Polizei festgenommen und in einem Kastenwagen weggefahren. Er habe dabei keine Jacke getragen.

Update folgt... (sep)