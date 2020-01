GA für 1000 Franken – so stehen die Chancen

Die Vergünstigung wäre markant. Für junge Menschen bis zum 25. Altersjahr soll das Generalabonnement (GA) in Zukunft höchstens 1000 Franken kosten. Das haben die Delegierten der Grünen Partei am Wochenende beschlossen. Heute bezahlen 16- bis 25-Jährige 2650 Franken pro Jahr. Einzig jene, die im gleichen Haushalt wie ein Erwachsener mit einem Basis-GA leben, kommen schon jetzt in den Genuss eines Preisabschlags auf 925 Franken.

Die Forderung ist Teil eines Massnahmenpakets, mit dem die Grünen einen «sozialen Klimaschutz» vorantreiben wollen. Die Partei will damit nicht nur die Familien «gezielt entlasten», sondern auch das Klima. Es sei besonders wichtig, die Jugendlichen zu gewinnen, sagt Nationalrat Michael Töngi. «Benützen sie den öffentlichen Verkehr, bedeutet dies oft auch einen Entscheid für das künftige Mobilitätsverhalten.»

Töngi war es, der im letzten Sommer die Idee eines Junior-GA in einen Vorstoss verpackt hat. Das Parlament hat über die Motion noch nicht befunden, der Bundesrat lehnt sie ab. Die ÖV-Branche dagegen signalisiert Interesse. «Wenn die Politik bereit ist, für die Mindererträge aufzukommen, steht die ÖV-Branche dieser Diskussion offen gegenüber», sagt Ueli Stückelberger, Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr (VöV). Über die Tarifgestaltung entscheiden zwar die Transportunternehmen, die Politik sendet aber wichtige Signale.

Doch in diesem Fall ist das Signal schwächer, als es sich die Grünen erhoffen. Zwar können sie mit der Unterstützung der SP rechnen, wie Nachfragen bei sozialdemokratischen Verkehrspolitikern zeigen. Doch ein anderer Partner in der Öko-Allianz schert aus: die Grünliberalen.

Der Vorschlag sei gut gemeint und könne im besten Fall dazu führen, dass insbesondere noch mehr junge Leute den ÖV benützen würden, sagt Präsident Jürg Grossen. «Allerdings verschlechtert diese Massnahme den Kostendeckungsgrad des ÖV zusätzlich, und sie wirkt nicht gegen höhere und sehr teure Verkehrsspitzen, möglicherweise gar im Gegenteil.» Vor diesem Hintergrund würden die Grünliberalen wenn schon Vorschläge zur besseren ÖV-Auslastung ausserhalb der Spitzenzeiten begrüssen, also Ideen für die Umsetzung eines Mobility-Pricing, wie dies der Bundesrat seit Jahren plant.

Durch das Öko-Lager zieht sich also eine Bruchlinie. Diese ist umso ausgeprägter, als für die Grünliberalen die ÖV-Benutzung «mittelfristig moderat teurer werden kann» – parallel zur Entwicklung beim motorisierten Individualverkehr, wie Präsident Grossen sagt. Grünen-Politiker verweisen dagegen auf den Umweltbericht 2018 des Bundesrats. Demnach sind die Preise für den ÖV seit 2000 stärker gestiegen als das verfügbare Einkommen – anders als beim motorisierten Individualverkehr, wo der Pfeil sogar nach unten zeigt.

GLP-Chef Grossen kontert, der Trend werde in den kommenden Jahren auch beim motorisierten Individualverkehr in die andere Richtung gehen. Der Grund: Das Parlament plant, im Rahmen des CO 2 -Gesetzes den Treibstoffpreis um bis zu 12 Rappen pro Liter anzuheben. Bereits beschlossen ist, Benzin und Diesel um 4 Rappen pro Liter zu erhöhen, sobald der Bestand des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds unter 500 Millionen Franken sinkt. «Deshalb», sagt Grossen, «dürfen die Preise im Gleichschritt mit Erhöhungen beim Benzinpreis auch beim ÖV wieder leicht steigen.»

Grünen-Nationalrat Töngi hält diese Analyse für falsch. Wann die Verteuerung um 4 Rappen erfolge, stehe in den Sternen. Auch sei der geplante Aufschlag im CO 2 -Gesetz moderat und werde je nach Entwicklung des Benzinpreises in den Gesamtkosten des motorisierten Individualverkehrs gar nicht spürbar. «Mit effizienteren Autos», sagt Töngi, «werden die Kosten tendenziell weiter sinken und nicht steigen.»

FDP und CVP haben Bedenken

Ein GA für junge Erwachsene für nur 1000 Franken? Im bürgerlichen Lager stösst der Vorschlag der Grünen auf Vorbehalte. «Die Grünen glauben leider immer noch, dass die Verkehrsmittelwahl nur eine Preisfrage sei», sagt FDP-Ständerat Thierry Burkart. Es gebe genügend Beispiele, die zeigten, dass ein vergünstigter oder kostenloser ÖV nicht den Umstieg fördere. In der estnischen Hauptstadt Tallinn zum Beispiel durften die Einwohner ab 2013 sämtliche Tram-, Bus- und Zuglinien kostenlos benützen. Die erhoffte Verkehrsverlagerung blieb indes aus: Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Verhaltensänderung von Autofahrern, hielt eine Studie ein Jahr später fest. Die Zahl der Passagiere stieg ebenfalls nur um 3 Prozent.

Bedenken bestehen ebenso in der CVP, und zwar aus finanziellen Gründen. Mobilität habe ihren Preis, sagt Nationalrat Martin Candinas. Heute wird der öffentliche Verkehr je hälftig von den Nutzern und der öffentlichen Hand finanziert. «Dies ist eine breit akzeptierte Kostenaufteilung, die wir auch in Zukunft beibehalten sollten», findet der CVP-Politiker. Dies umso mehr, als der ÖV bereits einige Vergünstigungen kenne. So etwa können Jugendliche ab 19 Uhr für monatlich 39 Franken wie mit einem GA unterwegs sein.

Bürgerliche zeigen sich offen

Theoretisch liesse sich dieser 50:50-Schlüssel auch mit einem Junior-GA aufrechterhalten. Dann aber müsste der ÖV anderswo sparen – was wiederum politischen Widerstand provozieren würde. Das zeigen Reaktionen linker Politiker. SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher sagt, die Einnahmenausfälle aus einem Junior-GA dürften nicht durch Einsparungen beim ÖV-Personal kompensiert werden oder zur Verteuerung der GA der andern Altersgruppen führen. Bezahlen soll die öffentliche Hand.

Trotz der skizzierten Bedenken: Es gibt im bürgerlichen Lager auch Exponenten, die sich gegenüber einem Junior-GA offen zeigen. So etwa hat SVP-Nationalrat Thomas Hurter zu den Zeitungen von CH-Media gesagt, er finde ein spezielles GA für Jugendliche eine gute Sache.