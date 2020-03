Gut ausgebildet und trotzdem lange arbeitslos

Wer hochqualifiziert ist, so meinte man bis anhin, bleibt nicht lange arbeitslos. Das stimmt je länger, je weniger: Die Gruppe der Hochqualifizierten unter den Langzeitarbeitslosen hat sich innert weniger Jahre verdoppelt: von 13 Prozent (2010) auf 26 Prozent (2018). Damit sind sie jene Gruppe, die am stärksten gewachsen ist, wie eine aktuelle Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigt.

Zwar verfügen heute auch mehr Erwerbstätige über einen Hochschulabschluss als noch 2010: Damals waren es drei von zehn, 2018 vier von zehn. Aber: Der Anteil der Hochqualifizierten ist unter den Langzeiterwerbslosen stärker gestiegen, als jener unter den Erwerbstätigen.

Banker sind betroffen

Dieses Phänomen zeigt sich etwa im Kanton Zürich, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit bestätigt. Dessen Fachleute führen die höhere Zahl von hoch qualifizierten Erwerbslosen insbesondere auf strukturelle Veränderungen zurück. So mussten etwa die Banken nach der Finanzkrise strengere Auflagen erfüllen und organisierten in der Folge bestimmte Geschäftszweige neu. Auch der erstarkte Franken führte dazu, dass Unternehmen umstrukturierten – und nun auch anspruchsvollere Arbeit ins Ausland auslagerten. Zahlen zu hochqualifizierten Langzeiterwerbslosen liegen im Kanton Zürich allerdings nicht vor.

Noch wurde in keiner Studie untersucht, wer diese Hochqualifizierten sind, wie Michael Siegenthaler, Co-Autor der Seco-Studie und Ökonom an der Konkunkturforschungsstelle der ETH Zürich, sagt. Es handle sich um ein neues Phänomen, das mit der jetzigen Studie erstmals abgebildet und nachgewiesen wurde. Auch er geht davon aus, dass Bankangestellte zu jenen Hochqualifizierten gehören, die besonders von der Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Die Banken seien im heutigen wirtschaftlichen Umfeld ganz grundsätzlich herausgefordert, und das bekommen ihre Angestellten zu spüren.

In Basel zeigt sich ein anderes Bild als am Bankenstandort Zürich. Dort schwankt der Anteil der Hochqualifizierten unter den Langzeiterwerbslosen seit Jahren um die 10 Prozent, wie Alessandro Tani, Bereichsleiter der Arbeitslosenversicherung, sagt. In der Pharmastadt sind die Life Sciences stark – und krisenresistent. Hochqualifizierte sind dort gesuchte Berufsleute.

Die Folgen der Digitalisierung wird aber die ganze Schweiz zu spüren bekommen. «Heute, wo in immer mehr Bereichen selbstlernende Software eingesetzt wird, können Computer nicht nur repetitive, sondern auch anspruchsvollere Tätigkeiten übernehmen», sagt Studienautor Michael Siegenthaler. Etwa die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern oder von Juristen, die für die Rechtsprechung Texte recherchierten.

Ein Drittel weniger Lohn

Besonders schwierigist es für Hochqualifizierte über 60 Jahre, wieder Arbeit zu finden. Bei der Berner Kantonsverwaltung beobachtet man, dass sich bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) viele Langzeitarbeitslose in diesem Alter registriert haben – während der Anteil der Hochqualifizierten über alle Altersgruppen hinweg nur unmerklich gestiegen ist.

«Gerade für Erwerbslose, die einen guten Job hatten, ist es im Alter schwierig, wieder eine vergleichbare Stelle zu finden», sagt Siegenthaler. Insbesondere für jene, die zwar über ein gutes, aber gleichzeitig auch spezialisiertes Wissen verfügten. Sie finden kaum mehr eine Stelle, bei der sie ihren Erfahrungsschatz wieder einbringen können. Und selbst wenn sie wieder eine Stelle fänden, müssten sie mit erheblichen Lohneinbussen rechnen. «Eine Langzeitarbeitslosigkeit hinterlässt Narben in einem Arbeitsleben», sagt Siegenthaler.

So verdienten jene Arbeitslose, die wieder eine Stelle fanden, oft deutlich weniger. Siegenthaler und Co-Autor David Liechti vom Beratungsunternehmen BSS haben die AHV-Einkommensregister von 270'500 Langzeitarbeitslosen aller Bildungsniveaus analysiert und dabei ermittelt, wie viel diese drei Jahre vor dem Stellenverlust verdienten und wie viel vier Jahre danach.

Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Einkommen sanken im Durchschnitt um ein Drittel – bei den Personen zwischen 55 und 60 Jahren gar um 63 Prozent. Im Durchschnitt verdienten sie drei Jahre bevor sie arbeitslos wurden 4663 Franken, vier Jahre danach nur noch 1623 Franken. Die Einbusse ist auch deshalb so hoch, weil in die Berechnung einfloss, wenn jemand nur noch ein Teilzeitpensum innehatte oder gar nichts mehr verdiente.

Wie eine Studie des Bundesamts für Statistik vom November 2019 zeigt, arbeiten längst nicht alle dieser Teilzeiter freiwillig weniger als früher. Die Hälfte hätte sich ein höheres Pensum gewünscht und gilt damit als unterbeschäftigt. Auch die Qualität ihres neuen Jobs war oft schlechter: 14 Prozent der früheren Arbeitslosen verfügten über einen befristeten Arbeitsvertrag, 9 Prozent arbeiteten auf Abruf, und 4 Prozent schlugen sich mit Temporärjobs durch.

Gemäss der neusten Seco-Studie, ist die Zahl aller Langzeiterwerbslosen deutlich gestiegen: von 65'000 Personen im Jahr 2010 auf 80'000 Personen 2018. Dies insbesondere wegen der Älteren – das heisst, Personen über 45 Jahre. Während der Anteil der Jüngeren praktisch konstant blieb, stieg jener der Älteren von 43 (2010) auf 56 Prozent (2018).