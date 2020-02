Jetzt will die Klimajugend das Regierungssystem sprengen

Lang war die Kandidatenliste. Das Los entschied. Juliette Vernier stand auf dem Zettel. Das Waadtländer Klimastreikkollektiv überliess es mit voller Absicht dem Zufall, welches Mitglied es für die Nachfolge der Staatsrätin Jacqueline de Quattro (FDP) nominiert. De Quattro musste ihren Regierungssitz nach ihrer Wahl in den Nationalrat aufgeben, weil die Waadtländer Verfassung Doppelmandate nicht zulässt. Die Ersatzwahl findet diesen Sonntag statt.

Juliette Vernier ist schweizweit die erste Vertreterin der Klimabewegung, die für ein Regierungsamt kandidiert. Einer Partei gehört die 19-Jährige nicht an. Das darf sie auch nicht. Die Klimabewegung hat klare Regeln. Vernier kandidiert nicht als Individuum oder Parteivertreterin, sondern stellvertretend für das Klimakollektiv. Getreu der Doktrin: Die Erde gehört allen und nicht einigen wenigen.

«Die Wirtschaft muss schrumpfen statt weiter wachsen. Wir brauchen einen Systemwechsel.»Juliette Vernier,

Regierungsratskandidatin

«O merde!» (o Scheisse!), entfuhr es Verniers Mutter, als sie von der Kandidatur ihrer Tochter erfuhr. Klar war, dass diese mit der Kandidatur zu einer Person des öffentlichen Lebens würde, dabei hat sie noch gar nie ein politisches Amt ausgeübt. Doch in der Klima- und Umweltpolitik hat die 19-Jährige klare Vorstellungen, was die Waadtländer Regierung tun muss.

In bisherigen öffentlichen Auftritten wirkte Vernier scheu, wortkarg und unscheinbar. Ihre wichtigsten Botschaften sind: «Bis 2030 muss der Kanton CO2-neutral sein. Die Wirtschaft muss schrumpfen statt weiter wachsen. Wir brauchen einen Systemwechsel.» Man habe letzten Sommer dem Staatsrat einen 37 Seiten langen Klimaplan übergeben, den die Regierung nicht ernst genommen habe, nervte sich Vernier in einem Radiogespräch.

Klimaprotest im Wahlkampf

Doch wer ist die junge Frau, von der man lediglich weiss, dass sie keinen Berufsabschluss hat und Greenpeace-Mitglied ist? Das Kollektiv versuchte auf Wunsch dieser Zeitung, ein Gespräch mit ihr und weiteren Aktivisten zu organisieren. Es blieb bei einem Versuch. Klar war damit: Journalisten rennt Vernier nicht hinterher. Aus der Optik des Kollektivs steckt darin auch eine gewisse Logik. Anstelle der Kandidaten können andere Mitglieder sprechen. Das übernahm Sleny Martinez, ein anderer Klimaaktivist.

Doch auch er will nicht mehr preisgeben, als bekannt ist. «Wir betonen, dass nicht ihr Studium oder ihre derzeitige Arbeit Juliette befähigt, Staatsrätin zu sein», argumentiert er.Der kollektive Geist der Kandidatur sei ebenso entscheidend. Vernier werde sich «immer auf die kollektive Intelligenz der Gruppe verlassen können».

Es gehe darum, die Form des Regierungsamts zu überdenken. Martinez sagt: «Das aktuelle demokratische Wahlsystem ist nachweislich unfähig, sich mit dem Klimaproblem auseinanderzusetzen und Massnahmen zu ergreifen. Selbst wenn wir gewählt würden, hätten wir wenig Hoffnung, genug bewirken zu können.» Man kann das auch so verstehen: Juliette Verniers Kandidatur ist eine neue Form des Klimaprotests an einem neuen Ort: im Wahlkampf. Die Kandidatin betont aber, sie müsse «mit dem Risiko leben, in die Regierung gewählt zu werden».

Einen Sieg haben die Klimaaktivisten bereits errungen. Sie dominieren den Wahlkampf thematisch.

Würde das Kollektiv nach einem Wahlerfolg mitregieren? Sleny Martinez sagt: «Unsere Kandidatur wurde kollektiv angekündigt, kollektiv präsentiert und wird bis zum Ende kollektiv bleiben. Es erscheint uns ebenso undenkbar wie unverantwortlich, die Entscheidungsgewalt in den Händen einer einzigen Person zu konzentrieren. Regierungsfragen würden wir in Kontakt mit der Bevölkerung in Versammlungen erörtern, um die Anliegen der Bürger zu berücksichtigen.»

Eine Partei nervt die Kandidatur der Klimajugend gewaltig: die FDP. Sie rechnete damit, ihre Kandidatin, Kantonsrätin Christelle Luisier, in einer stillen Wahl in die Regierung hieven zu können. Die Klimajugend vereitelte diesen Plan. Nach Juliette Vernier tauchten mit Guillaume «Toto» Morand (Partei des Nichts) und Jean-Marc Vandel (Piratenpartei) zwei weitere Alternativkandidaten auf.

Einen Sieg haben die Klimaaktivisten bereits errungen. Sie dominieren den Wahlkampf thematisch. Bei den wenigen Malen, in denen die vier Kandidaten aufeinandertrafen, ging es nur um eines: Klimaschutz und die grüne Wirtschaft. Auch von Parteien kommt Unterstützung: Die Grünen, die Jungen Grünen, Jungsozialisten, die Arbeiterpartei und Solidarités setzen auf Juliette Vernier.