Juncker reagiert auf Brief des Bundesrats

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Dienstag auf den Brief des Schweizer Bundesrates reagiert. Dieser hatte sich am Freitag hinter das institutionelle Rahmenabkommen gestellt, aber in drei Punkten Präzisierungen von der EU gefordert.

Es geht dabei erstens um eine Klarstellung zum künftigen Umgang mit den staatlichen Beihilfen, zweitens um juristische Garantien zum Lohnschutz in der Schweiz und drittens, dass die Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie nicht übernehmen will.

Juncker wolle in dem Brief «einen positiven Schritt sehen, der erlauben würde, diesen wichtigen Rahmenvertrag sobald wie möglich gemeinsam zu unterzeichnen», schreibt Juncker in seiner Antwort.

Er schreibt, dass die Forderungen der Schweiz, im aktuellen politischen Kontext, der EU gewisse Schwierigkeiten bereiten könnten, er sei aber offen, mit der Schweiz über Präzisierungen zu diskutieren und wenn nötig, das in einer oder mehreren zusätzlichen Deklarationen festzuhalten.

Zudem drückt Juncker aufs Tempo und drängt dazu, diese Präzisierungen schnell auszuarbeiten – und zwar in den nächsten Tagen, bis zum nächsten Dienstag. Die Zusätze sollen stehen, bevor die EU-Kommission in seiner «wichtigen» Sitzung vom 18. Juni eine Gesamtbeurteilung der Beziehung Schweiz-EU vornehme, schreibt der EU-Kommissionschef. (anf/sda)