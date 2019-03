Levrat: «Ja zu Europa, Ja zum Lohnschutz»

Sommaruga: «Ich teile die Ungeduld der Jugendlichen»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat in ihrer Rede in Goldau für einen Klimaschulterschluss plädiert. Die Politik müsse jetzt die Weichen stellen. «Da teile ich die Ungeduld der Jugendlichen», sagte sie. Sie wolle nicht, dass man in 40 Jahren denke, die Politik verpasste damals, im Jahr 2019, in Klimaschutzfragen grosse Chancen, sagte SP-Bundesrätin Sommaruga. «Darum brauchen wir jetzt einen Klimaschulterschluss.» Und nicht erst 2030.



Der Klimawandel sei im Alltag angekommen. «Wir sind die erste Generation, die im Alltag spürt, wie mühsam und kostspielig die Klimaerwärmung ist», sagte Sommaruga. (sda)