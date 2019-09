Maurer sorgt an Botschaftertreffen für Eklat

Bundespräsident Ueli Maurer hat laut Meldungen vom «SonntagsBlick» und von der «NZZ am Sonntag» auf der Botschafterkonferenz in Bern für einen Eklat gesorgt. An der jährlich stattfindenden Zusammenkunft des Schweizer diplomatischen Corps in der Schweiz habe er das Rahmenabkommen für gescheitert erklärt. Er habe das Thema süffisant ausgeschlachtet, sagte einer der anwesenden Botschafter gegenüber dem «SonntagsBlick».

Das Vorgehen sei um so bemerkenswerter gewesen, weil sich Aussenminister und Bundesratskollege Ignazio Cassis für den Abschluss des Abkommens einsetze und mehrere Taskforces im EDA unter Hochdruck an dem Vertragswerk mit der EU arbeiteten. Der Aussen- und der Finanzminister sind sich in der Europapolitik nicht einig.

Unter Aussenpolitikern herschte offenbar nach Maurers Auftritt Konsternation. «Das ist ein Schuss in den Rücken unserer Mannschaft in Brüssel, die sich seit Monatenum eine Lösung mit der EU bemüht», sagte FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann dem «SonntagsBlick».

Laut einem Sprecher des Finanzdepartementes habe Maurer in seiner Rede die Haltung des Bundesrates bestätigt, dass das Rahmenabkommen in der vorliegenden Form nicht mehrheitsfähig sei. (ij/SDA)