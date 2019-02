Maurer und Berset informieren über den AHV-Steuerdeal

Mit fast 60 Prozent Nein-Stimmen hat das Volk 2017 die Unternehmenssteuerreform III abgelehnt. Da aber die Schweiz wegen ihrer Steuerprivilegien für ausländische Unternehmen ohne Reform auf einer schwarzen Liste für Steueroasen zu landen droht, hat das Parlament eine Neuauflage verabschiedet. Nun wird die Reform verknüpft mit einer Zusatzfinanzierung für die AHV.

Der sogenannte AHV-Steuer-Deal fand Ende September letzen Jahres in der Schlussabstimmung in den Räten dank CVP, FDP und SP eine komfortable Mehrheit. In der Bevölkerung müssen die Befürworter für diesen Deal aber noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Dies geht aus der Tamedia-Umfrage hervor: Im Oktober 2018 lehnten 50 Prozent der Teilnehmer den Deal ab, 42 Prozent stimmten zu. 8 Prozent waren unentschlossen. Am 19. Mai 2019 hat die Bevölkerung das letzte Wort.