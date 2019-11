Min Li Marti: «Ich kann mir eine Kandidatur vorstellen»

Christian Levrat tritt als Präsident der Sozialdemokraten ab. Seit der Wahlniederlage wurde darüber spekuliert, nun hat der Freiburger seinen Abgang in einem Interview mit dem «Blick» selber angekündigt. In der bereits angelaufenen Nachfolgedebatte sagen viele Stimmen in der Partei, dass eine Frau das Präsidium übernehmen soll. Einige Nationalrätinnen stehen dabei im Vordergrund.

Min Li Marti. «Ich kann mir grundsätzlich eine Kandidatur vorstellen», sagt SP-Nationalrätin Min Li Marti. Allerdings gebe es einige ungünstige Faktoren. «Ich führe eine Zeitung, was sehr aufwändig ist, mein Mann ist im Gespräch für das Parteipräsidium der Grünen und ich habe ein kleines Kind. Ich werde mir das nun in aller Ruhe überlegen.»

Ob Marti kandidiert, hänge auch davon ab, wer sich sonst noch für den Posten bewerbe. «Ich könnte mir zum Beispiel Gabriela Suter, Kantonalpräsidentin im Aargau oder Franziska Roth aus Solothurn gut vorstellen. Flavia Wasserfallen würde es sicher super machen, Barbara Gysi und Mattea Meyer ebenfalls - und dann gibt es ja auch noch gewisse Optionen für ein Co-Präsidium. Man muss sich auch überlegen, wie man die Aufgaben im Präsidium künftig aufteilt, um solche Modelle möglich zu machen.»

Mattea Meyer. Mit erst 31 Jahren ist die Winterthurer Nationalrätin von allen möglichen Kandidierenden die Jüngste. Sie sagte zuletzt offen, dass das Parteipräsidium eine interessante Aufgabe wäre, dass sich die Frage nach einer Kandidatur aber erst stelle, wenn die Stelle tatsächlich frei werde.

Barbara Gysi. Die Vizepräsidentin der SP strebt nach höheren Weihen. 2015 kandidierte sie fürs Fraktionspräsidium, Ende 2018 für das Präsidium des Gewerkschaftsbundes, unterlag aber beide Male. Auf die Frage nach ihrem Interesse am Amt wich sie jüngst aus. Levrat mache «einen super Job». Gysis Handicap ist, dass sie mit 55 Jahren nicht den Generationen- und Stilwechsel verkörpern würde, den vor allem die jüngere SP-Generation fordert.

Flavia Wasserfallen. Jetzt gehöre erst einmal der Dank und Respekt dem noch amtierenden Präsidenten, teilt SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen mit. «Es bleibt Zeit genug, die Analyse der Wahlen parteiintern abzuschliessen, etwa an der Delegiertenversammlung am 30. November, die Strategie für die kommenden Jahre zu justieren und dabei Gespräche zu führen und Überlegungen anzustellen, was personelle Fragen betrifft.»

Was eine mögliche eigene Kandidatur angeht, sagt Wasserfallen: «Gespräche und Überlegungen laufen an.»

Nadine Masshardt will nicht. Die 35-jährige Berner Nationalrätin wird von der Parteispitze stark gefördert. Sie ist der Kopf der Transparenzinitiative, welche die SP vor zwei Jahren eingereicht hat, sie fungierte auch als nationale Wahlkampfleiterin. Heute morgen äusserte sich Masshardt auf Twitter allerdings unmissverständlich: Fürs «SP-Parteipräsidium stehe ich nicht zur Verfügung».

Dann Info in eigener Sache: Fürs SP-Parteipräsidium stehe ich nicht zur Verfügung. Ich stelle mich aber zur Wiederwahl als Fraktionsvizepräsidentin der @spschweiz Gerne trage ich auch in der neuen Legislatur zu Lösungen bei u.a. für #Gleichstellung #Klimaschutz #Transparenz (2/3) — Nadine Masshardt (@nmasshardt) November 12, 2019

Beat Jans. Der Basler SP-Nationalrat und Vizepräsident der Partei steht für eine Kandidatur nicht zur Verfügung. «Stattdessen will ich mich mit allen Kräften auf die Umsetzung der Energiewende konzentrieren. Ob ich mich in einem Jahr für den freiwerdenden Regierungsratssitz in Basel-Stadt bewerbe, kann ich heute noch nicht sagen.»

Es gibt jedoch andere SP-Männer, die auf den Job schielen. Dem 33-jährigen Aargauer Nationalrat Cédric Wermuth Ambitionen auf das Präsidium nachgesagt. Im aktuellen Kontext wäre das aber wohl nur mit einem Co-Präsidium gemeinsam mit einer Frau denkbar.